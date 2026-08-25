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پێویستە یادی لەدایکبوونی و پێغەمبەر ببێتە هەوێنی گیانی لێبوردەیی و پێکەوەژیانی ئاشتییانە
خبر 2026-08-25 07:12 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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پێویستە یادی لەدایکبوونی و پێغەمبەر ببێتە هەوێنی گیانی لێبوردەیی و پێکەوەژیانی ئاشتییانە

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: "لە یادی پیرۆزی لەدایکبوونی پێشەوا و پێغەمبەری مەزنی ئیسلام حەزرەتی موحەممەددا (دروودی خوای لەسەر بێت)، گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی سەرجەم موسڵمانانی کوردستان، عێراق و جیهان دەکەم".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە راگەیێندراوێکدا ئەمڕۆ سێشەممە، 25-8-2026، سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەڵێت، "هیوادارم ئەم یادە پیرۆزە، خێر، خۆشی، ئارامی و ئاسوودەیی بۆ هەمووان لەگەڵ خۆیدا بهێنێت و ببێتە هەوێنی پتەوکردنی گیانی برایەتی، لێبوردەیی و پێکەوەژیانی ئاشتییانە لەنێوان هەموو پێکهاتەکاندا".

ناوبراو دەشڵێت، "با ئەم بۆنە پیرۆزە ببێتە دەرفەتێک بۆ نوێکردنەوەی پابەندی بە پەیام و رێنمایی و بەها باڵاکانی پێغەمبەر (د.خ) لە بڵاوکردنەوەی چاکە، دادپەروەری، ئاشتیخوازی و مرۆڤدۆستیدا، تا پێکەوە بەرەو داهاتوویەکی سەقامگیر و ئارامتر هەنگاو بنێین".

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