چارەسەركردنی كێشەكانی بەغدا و هەولێر پێویستی بە بنەمای دەستوورییە

بافڵ تاڵەبانی و محەمەد حەلبووسی لە دەباشان کۆ بوونەوە و جەختیان لە پێویستیی هاریکاری و چارەسەرکردنی کێشەکانی لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق لە رێگەی لێکتێگەیشتن و بنەما دەستوورییەکان کردەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نوسینگەی سەرۆکی یەکێتی بڵاویکردەوە، بافڵ تاڵەبانی، لە دەباشان پێشوازیی لە محەمەد حەلبووسی، سەرۆکی حیزبی تەقەدووم کرد و گفتوگۆیان لەبارەی دوایین گۆڕانکاری و پێشهاتەکان کرا.

لە دیدارێکدا کە شاڵاو کۆسرەت ڕەسووڵ و یووسف گۆران، ئەندامی مەکتەبی سیاسی ئامادەیبوون، گفتوگۆ لەبارەی دوایین گۆڕانکاریی و پێشهاتەکان کرا و دووپات لە بەردەوامیی هەماهەنگی و پەیوەندیی نێوان لایەنەکان لەپێناو زاڵبوون بەسەر ئاڵنگارییەکان کرایەوە.

لە دیدارەکەدا پێویستیی هاریکاری و چارەسەرکردنی کێشەکانی لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق لە رێگەی لێکتێگەیشتن و بنەما دەستوورییەکان جەختی لەسەر کرایەوە، بەشێوەیەک مافی هاوڵاتییان تێیدا پارێزراو بێت.