کورتەی هەواڵەکانی ۳ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی

sFlrPOPgGyP4vebURZdreiklkyxg0RG6aSIi4Gby.mp4

عێراق 30ی ئەیلوول تەواوبوونی سەروەریی خۆی لەسەر هەموو خاکی وڵات ڕادەگەیەنێت

عەلی زەیدی لە وتارێکدا لە کاتی ئاهەنگی دیوانی وەقفی سوننی کە لە بەغدای پایتەخت بەبۆنەی یادکردنەوەی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام بەڕێوەچوو، ڕایگەیاند حکوومەت لە کاتی وەرگرتنی بەرپرسیارێتی، پەیمانی بنیاتنانی عێراقێکی تەواو سەروەری داوە؛ عێراقێک کە هەموو هۆکارەکانی ڕێز، سەربەرزی و ئاسایش بۆ هاوڵاتییان تێیدا دابین بێت. وتیشی: لە ڕۆژی 30ی ئەیلوولی داهاتوودا، عێراق تەواوبوونی سەروەریی خۆی لەسەر سەرجەم خاکی وڵات ڕادەگەیەنێت.

دۆخی کوردەکانی سووریا پاش هەڵوەشاندنەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات

تێکەڵکردنی بەتەواوێتی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە دەوڵەتی دیمەشقدا، یەکێکە لە گرنگترین گۆڕانکارییە سیاسییەکانی سووریا دوای ڕووخانی بەشار ئەسەد، بەڵام شارەزایان هۆشداری دەدەن تا ئەو کاتەی مافەکانی کورد لە دەستووردا دەستەبەر نەکرێت، کۆتاییی هەسەدە ناتوانرێت وەک کۆتاییی پرسی کورد لە سووریا دابنرێت.

پڕۆسەی ئاشتی لە تورکیا پێگەی چ کەسانێک دەخاتە مەترسییەوە؟

بەشێک لە نەیارانی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا نیگەرانی دەرئەنجامە سیاسی و کۆمەڵایەتییەکانی بەشداریکردنی کوردەکانن لە پێکهاتەی سیاسیی وڵاتدا؛ نیگەرانییەکانی ئەوان زیاتر پەیوەندیدارە بە پاراستنی پێگە و دەستکەوتەکانی ئێستایان و ترسیان لە گۆڕانکاری.

ئەسعەد شەیبانی:

تورکیا هاوبەشی سەرەکییە لە قۆناغی ئاوەدانکردنەوەی سووریادا

ئەسعەد شەیبانی، وەزیری دەرەوەی سووریا، لە میانی سەردانێکیدا بۆ پاکستان ئاماژەی بەوە دا کە تورکیا هاوبەشێکی سەرەکییە لە هەوڵەکانی ئاوەدانکردنەوەی سووریادا و پەیوەندییەکانی نێوانیان لەسەر بنەمای سنوورێکی هاوبەشی زیاتر لە هەزار کیلۆمەتر بنیات نراوە.