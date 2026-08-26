بەئامادەبوونی 8 وتاربێژی بیانی بیست و حەوتەمین کۆنگرەی نێونەتەوەیی ڕۆیان بەڕێوەچوو
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕێوڕەسمی کردنەوەی ئەم ڕووداوە زانستییە ڕۆژی سێشەممە ۱۰ی خەرمانان لە هۆڵی کۆبوونەوە نێودەوڵەتییەکانی زانکۆی زانست و کەلتوور بەڕێوە دەچێت و بەرنامە زانستییەکانی لە ڕۆژی چوارشەممە ۱۱ی خەرمانانەوە دەست پێ دەکەن.
سەرۆکی پەیمانگەی توێژینەوەی ڕۆیان لە دانیشتنێکی ڕۆژنامەوانیدا لەگەڵ ڕوونکردنەوەی ئامانج و بەرنامەکانی بیست و حەوتەمین کۆنگرەی نێودەوڵەتیی ڕۆیان، جەختی لەسەر پێگەی ئێران و پەیمانگەی توێژینەوەی ڕۆیان لە بواری پزیشکیی ڕۆیان و خانە بنەڕەتییەکان کردەوە.
عەبدولحوسێن شاهوێردی، بەڕێوەچوونی ئەم کۆنگرەیەی بە دەرفەتێک زانی بۆ ئاڵوگۆڕی ئەزموونە زانستییەکان، خستنەڕووی دواین دەستکەوتەکانی توێژینەوە و بەهێزکردنی پەیوەندیی نێوان توێژەران، پسپۆڕان و ناوەندە زانستییە ناوخۆیی و دەرەکییەکان.
ناوبراو بە ئاماژەدان بە بەشداریی زانایان و پسپۆڕان لە وڵاتە جیاوازەکانەوە لەم خولەی کۆنگرەکەدا زیادی کرد: هاوکارییە زانستییە نێودەوڵەتییەکان و هاوبەشییە توێژینەوەییەکان دەتوانن ڕێگە خۆش بکن بۆ ئاشنابوون بە نوێترین دۆزراوە زانستییەکانی جیهان و تاوتوێکردنی ڕێڕەوەکانی ئایندەی توێژینەوە و چارەسەری پزیشکی.
وەرگرتنی ٤٤٧ کورتەبابەت لە سێ ڕووداوی زانستیدا
جێگری پەروەردەییی پەیمانگەی توێژینەوەی ڕۆیان و سکرتێری جێبەجێکاری کۆنگرەکەش ڕایگەیاند: ئەمساڵ لە کۆی گشتیدا ٥٨٩ کورتەبابەت (کورتەوتار) بۆ سێ ڕووداوە زانستییەکەی ڕۆیان گەیشتوونەتە دەستمان، کە لەم ژمارەیە ٤٤٧ کورتەبابەت بۆ پێشكەشکردن بە شێوەی وتارخوێندنەوە یان پۆستەر وەرگیراون.
ڕووحوڵڵا فەتحی زیادی کرد: لە بیست و حەوتەمین کۆنگرەی نێودەوڵەتیی پزیشکیی ڕۆیاندا، ۱۹۷ کورتەبابەت بە شێوەی پۆستەر و حەوت کورتەبابەت بە شێوەی وتارخوێندنەوە پێشکەش دەکرێن.
ناوبراو بەردەوام بوو: لە بیست و دووەمین کۆنگرەی نێودەوڵەتیی ژینناسی و تەکنەلۆجیای خانە بنەڕەتییەکانیشدا ۱۸۶ کورتەبابەت بە شێوەی پۆستەر و ۹ کورتەبابەت بە شێوەی وتارخوێندنەوە قبووڵ کراون.
سکرتێری جێبەجێکاری کۆنگرەی نێودەوڵەتیی ڕۆیان وتیشی: لە بیست و یەکەمین سیمیناری پەرستاری و مامانیی ڕۆیاندا ٤٥ کورتەبابەت بە شێوەی پۆستەر و سێ کورتەبابەت بە شێوەی وتارخوێندنەوە پێشکەش دەکرێن.
بە وتەی فەتحی، ئەم ڕووداوە زانستییە بۆ ڕشتە پەیوەندیدارەکان خاوەنی خاڵی بەردەوامبوونی فێربوون و ڕاهێنانەوەیە (ئیمتیازی دووبارەفێربوونەوە).
ڕێزلێنان لە ٦ کەسایەتیی زانستی و پێشەنگ
ناوبراو هەروەها زانیاریی دا لەسەر ڕێزلێنان لە ٦ کەسایەتیی زانستی، پێشەنگ و کاریگەر لە بوارەکانی پزیشکیی ڕۆیان، خانە بنەڕەتییەکان، ژینناسی و پزیشکیی نوێبوونەوە (چاکسازی) لە مێوانیی کردبنەوەدا.
کازم پەریوەر، موجەتبا ڕەزازادە وەلۆجێردی، حەمید میرزادە، ساغەر ساڵحپوور، سەیدمحەمەد کازمینی و مەرزیە ئیبراهیمی، ئەو کەسایەتییانەن کە لەم مێوانییەدا ڕێزیان لێ دەگیردرێت.
بەشداریی ٨ وتاربێژی نێودەوڵەتی لە کۆنگرەی پزیشکیی ڕۆیاندا
بەپێی ڕاگەیەندراوی سکرتارییەتی کۆنگرەکە، لە بیست و حەوتەمین کۆنگرەی نێودەوڵەتیی پزیشکیی ڕۆیاندا ۳۱ وتاربێژ بەشدار دەبن کە هەشت کەسیان لە وڵاتانی بەریتانیا، ئوسترالیا، بەلجیکا، ڕووسیا، ئیتالیا، ئەڵمانیا و سویسراوە بە شێوەی ئۆنلاین وتار پێشکەش دەکەن.
هەروەها لە بیست و دووەمین کۆنگرەی نێودەوڵەتیی ژینناسی و تەکنەلۆجیای خانە بنەڕەتییەکاندا، ۳٤ وتاربێژ بابەتە زانستییەکان دەخەنە ڕوو کە ۱۴ کەسیان وتاربێژی نێودەوڵەتین لە وڵاتانی تورکیا، ڕووسیا، مالیزیا، کەنەدا، ئەمریکا و هۆڵەنداوە.
لە بیست و یەکەمین سیمیناری پەرستاری و مامایی ڕۆیاندا ۱۹ وتاربێژ لە ئێرانەوە بەشدار دەبن.
تاوتوێکردنی تەکنەلۆجیا نوێیەکانی ڕۆیان و خانە بنەڕەتییەکان
تەکنەلۆجیا نوێیەکان لە تەکنەلۆجیای یاریدەدەری پیتاکیدا (پیتاندن)، ژینتەکنەلۆجیای ئاژەڵی، نەزۆکیی پیاوان، جێنەتیکی ڕۆیان، تێکچوونەکانی هێلکەدانان، ئەندازیاریی خانە و شانە لە ژینناسیی ڕۆیاندا و لێکەوتەکانی دایکایەتی و کاتی منداڵبوون دوای تەکنەلۆجیای یاریدەدەری پیتاکی، لە جمله تەوەرەکانی بیست و حەوتەمین کۆنگرەی نێودەوڵەتیی پزیشکیی ڕۆیانن.
لە کۆنگرەی ژینناسی و تەکنەلۆجیای خانە بنەڕەتییەکانیشدا بابەتەکانی وەک خانە بنەڕەتییەکان، شێرپەنجە و ژینناسیی گەشەکردن، ئەندازیاریی ژینناسی و مۆدێلسازیی نەخۆشی، چارەسەرە پێشکەوتووەکانی شێرپەنجە لەسەر بنەمای خانە و جێن، و پزیشکیی نوێبوونەوە تاوتوێ دەکرێن.
هەروەها نەخۆشییە گوازراوەکان و نەزۆکی، پەککەوتنی پێشوەختی هێلکەدان، چاودێرییە پێشگیرانەکان، ژینگە، شێوازی ژیان و نەوەی ئاینده لە تەندروستیی ڕۆیاندا و ڕوانگە نوێیەکان لە نەزۆکی و چاودێریی نەخۆشمەبنا، لە تەوەرەکانی بیست و یەکەمین سیمیناری پەرستاری و مامایی ڕۆیانن.
بەڕێوەبەردنی کێبڕکێ زانستییەکان هاوشانی کۆنگرەکە
هاوشان لەگەڵ بەڕێوەچوونی کۆنگرەکەدا، کێبڕکێ زانستییەکانی وەک هەڵبژاردنی باشترین پۆستەرخوێن، باشترین گوێگری وتارەکان، باشترین پێشکەشکاری وتاری کورت و باشترین پۆستەریش بەڕێوە دەچێت و لە ڕۆژی کۆتاییی کۆنگرەکەدا ڕێز لە سەرکەوتووان دەکرێت.
بیست و حەوتەمین کۆنگرەی نێودەوڵەتیی پزیشکیی ڕۆیان، بیست و دووەمین کۆنگرەی نێودەوڵەتیی ژینناسی و تەکنەلۆجیای خانە بنەڕەتییەکان و بیست و یەکەمین سیمیناری پەرستاری و مامانیی ڕۆیان بە ئامانجی ئاڵوگۆڕی دواین دەستکەوتە زانستییەکان، پەرەپێدانی هاوکارییە زانستی و نێودەوڵەتییەکان و خستنەڕووی نوێترین دۆزراوەکانی توێژەران، لە ۱۱ی خەرمانانی ۲۰۲۶دا بە شێوەی ئامادەبوونی ڕاستەوخۆ و ئۆنلاین بەڕێوە دەچێت.
بۆچوونی بەکارهێنەران