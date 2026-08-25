غولام حوسێن ئیژەیی و  لەگەڵ فایەق زێدان چەند دۆسیەیەکی یاسایی هاوبەشیان تاوتوێ کرد

دادوەر فایەق زێدان، سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری، ئەمڕۆ سێشەممە، لەگەڵ سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەری لە ئێران، غولام حوسێن ئەیجەیی، تاوتوێی چەند دۆسیەیەکی یاسایی هاوبەشی کرد.