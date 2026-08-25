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غولام حوسێن ئیژەیی و  لەگەڵ فایەق زێدان چەند دۆسیەیەکی یاسایی هاوبەشیان تاوتوێ کرد
خبر 2026-08-25 09:03 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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غولام حوسێن ئیژەیی و  لەگەڵ فایەق زێدان چەند دۆسیەیەکی یاسایی هاوبەشیان تاوتوێ کرد

دادوەر فایەق زێدان، سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری، ئەمڕۆ سێشەممە، لەگەڵ سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەری لە ئێران، غولام حوسێن ئەیجەیی، تاوتوێی چەند دۆسیەیەکی یاسایی هاوبەشی کرد.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەنجومەنی باڵای دادوەری لەراگەیندراوەكەدا كه‌ بۆ ئاژانسی هەواڵی عێراقی(INA) نێردراوه‌ تێیدا هاتووه‌ : "سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری، دادوەر فایەق زێدان و شاندی یاوەری، کۆبوونەوەیان لەگەڵ سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەری لە کۆماری ئیسلامیی ئێران، غولام حوسێن محسنی ئەیجەیی ئەنجامدا."

بەپێی راگه‌یندراوه‌كه‌، هەردوولا تاوتوێی "ژمارەیەک دۆسیەی دادوەری و یاسایی هاوبەشی نێوان هەردوو وڵاتیان کردووە."

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