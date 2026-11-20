استاندار آذربایجانغربی: حسنلو ظرفیت تبدیل شدن به قطب بینالمللی گردشگری را دارد
به گزارش کردپرس، رضا رحمانی، در جریان بازدید از روستای گردشگری نقده در گفتوگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی منطقه حسنلو در سطح ملی و بینالمللی، گفت: حسنلو از ظرفیتهای کمنظیر کشور برخوردار است و باید با برنامهریزی هدفمند، زمینه تبدیل این منطقه به قطب بینالمللی گردشگری، اقتصادی و صنایعدستی فراهم شود.
استاندار آذربایجان غربی افزود: روستای حسنلو، تپه تاریخی و منطقه پیرامونی آن از جهات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ظرفیتهای ارزشمندی دارند که تاکنون متناسب با اهمیت و جایگاه آنها مورد توجه و بهرهبرداری قرار نگرفتهاند و باید این منطقه در مسیر معرفی جهانی قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای فراهمسازی زمینه ثبت جهانی حسنلو، خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای لازم با مشارکت بنیاد مسکن، میراث فرهنگی و سایر دستگاههای اجرایی و همراهی مردم منطقه در حال انجام است و امسال بهعنوان فاز اصلی اجرای طرح هادی، بهسازی محیط روستا و توسعه زیرساختهای عمرانی در دستورکار قرار دارد.
رحمانی تکمیل محور حیدرآباد به نقده را نیز از اقدامات مهم زیرساختی منطقه عنوان کرده و افزود: این مسیر بهزودی تکمیل و بهعنوان راه اصلی دسترسی به روستای حسنلو مورد استفاده قرار میگیرد و پس از آن، مسیر انشعابی دسترسی به روستا نیز اجرا خواهد شد.
او همچنین با تأکید بر ضرورت پیوند توسعه زیرساختها با سرمایهگذاری اقتصادی، اضافه کرد: تبدیل حسنلو به قطب صنایعدستی، تفریح، گردشگری و خدمات اقامتی از اولویتهای اصلی توسعه این منطقه بوده و در همین راستا مجوزهای لازم برای ورود سرمایهگذاران و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی دریافت شده است.
استاندار آذربایجان غربی در پایان، با قدردانی از همراهی مردم و تلاش دستگاههای اجرایی، افزود: حسنلو باید با اجرای مجموعهای از طرحهای عمرانی، اقتصادی، گردشگری و پژوهشی از شرایط فعلی خارج شده و جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
به گزارش کردپرس، تپه حسنلو از مهمترین محوطههای باستانشناسی کشور به شمار میرود که براساس دادههای تاریخی و باستانشناسی، در ۱۰ دوره مورد سکونت قرار گرفته و قدیمیترین دوره سکونت در این محوطه به هزارههای ششم تا سوم پیش از میلاد بازمیگردد.
تاکنون تنها حدود ۱۵ درصد از این محوطه تاریخی مورد کاوش قرار گرفته و در جریان کاوشهای انجام شده، آثار ارزشمندی همچون جام زرین حسنلو، ظروف سفالی، اشیای مفرغی و برنزی، زیورآلات، جنگافزارها و اشیای تزئینی کشف شده است.
تپه تاریخی حسنلو که در مجاورت روستای حسنلو قرار دارد، از ظرفیتهای شاخص گردشگری فرهنگی آذربایجانغربی محسوب میشود و تداوم کاوشهای باستانشناسی، حفاظت از آثار و معرفی گستردهتر این گنجینه تاریخی در سطح ملی و بینالمللی میتواند زمینهساز رونق گردشگری منطقه باشد.
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