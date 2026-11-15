فائق زیدان: اختلاف در تفسیر قانون اساسی، ریشه بحران بغداد و اربیل است

فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، اختلاف در تفسیر اصول قانون اساسی درباره اختیارات اقلیم کردستان در استخراج و صادرات نفت را عامل اصلی تداوم بحران‌های سیاسی میان بغداد و اربیل دانست و خواستار بازنگری در بندهای اختلاف‌برانگیز قانون اساسی شد.

به گزارش کردپرس، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، اختلاف در تفسیر اصول قانون اساسی مربوط به مدیریت منابع طبیعی را از عوامل اصلی تداوم اختلافات سیاسی میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان دانست.

ایق زیدان با اشاره به وجود برداشت‌های متفاوت و ابهام در مفاد قانون اساسی درباره اختیارات اقلیم کردستان در زمینه استخراج و فروش نفت، اظهار کرد که این اختلاف در تفسیر، به یکی از ریشه‌های اصلی بحران‌های سیاسی مستمر میان بغداد و اربیل تبدیل شده است.

به گفته وی، طرف کردی از مفاد قانون اساسی چنین برداشت می‌کند که اقلیم کردستان اختیار کامل استخراج و صادرات نفت را بدون مراجعه به دولت فدرال دارد؛ در مقابل، بغداد این تفسیر را نمی‌پذیرد و تأکید می‌کند که بر اساس قانون اساسی، منابع طبیعی متعلق به همه مردم عراق است و مدیریت و بهره‌برداری از آن‌ها باید در چارچوب اختیارات دولت فدرال انجام شود.

رئیس شورای عالی قضایی عراق همچنین تأکید کرد که برای جلوگیری از تداوم بحران‌ها، در مناسبت‌های مختلف خواستار بازنگری در اصول قانون اساسی شده‌اند که منشأ اختلافات سیاسی در عراق هستند؛ به‌ویژه بندهای مربوط به اختیارات اقلیم کردستان در زمینه استخراج و مدیریت منابع طبیعی.