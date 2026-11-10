کردپرس
پایگاه نظامی بعشیقه تا پایان سال جاری به عراق تحویل داده می‌شود
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۲۲:۴۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق:

پایگاه نظامی بعشیقه تا پایان سال جاری به عراق تحویل داده می‌شود

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از آغاز روند خروج مرحله‌ای نیروهای ترکیه از پایگاه زلیکان در بعشیقه خبر داد و اعلام کرد این پایگاه تا پایان سال جاری میلادی به نیروهای امنیتی عراق تحویل داده خواهد شد.

به گزارش کردپرس، صباح نعمان در گفت‌وگو با رسانه‌های رسمی عراق اظهار داشت: روند تحویل مرحله‌ای پایگاه نظامی زلیکان در بعشیقه از ماه جاری آغاز می‌شود و تا پایان سال جاری میلادی به خروج نیروهای ترکیه از این پایگاه منتهی خواهد شد.

وی همچنین توضیح داد که این پایگاه در پایان سال جاری و آغاز سال آینده میلادی به کنترل نیروهای امنیتی عراق درخواهد آمد.

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق افزود: کمیته امنیتی مشترک میان عراق و ترکیه فعالیت عملیاتی خود را برای تحویل گرفتن پایگاه زلیکان و تقویت تدابیر امنیتی در منطقه شنگال آغاز کرده است.

به گفته صباح نعمان، این کمیته متشکل از نمایندگان دو طرف عراقی و ترکیه‌ای است و در دوره پیش‌رو فعالیت‌های خود را با هدف پایبندی به جدول زمانی تعیین‌شده برای پایان دادن به این پرونده و تحویل پایگاه به نیروهای عراقی تشدید خواهد کرد.

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