سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق:

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از آغاز روند خروج مرحله‌ای نیروهای ترکیه از پایگاه زلیکان در بعشیقه خبر داد و اعلام کرد این پایگاه تا پایان سال جاری میلادی به نیروهای امنیتی عراق تحویل داده خواهد شد.

به گزارش کردپرس، صباح نعمان در گفت‌وگو با رسانه‌های رسمی عراق اظهار داشت: روند تحویل مرحله‌ای پایگاه نظامی زلیکان در بعشیقه از ماه جاری آغاز می‌شود و تا پایان سال جاری میلادی به خروج نیروهای ترکیه از این پایگاه منتهی خواهد شد.

وی همچنین توضیح داد که این پایگاه در پایان سال جاری و آغاز سال آینده میلادی به کنترل نیروهای امنیتی عراق درخواهد آمد.

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق افزود: کمیته امنیتی مشترک میان عراق و ترکیه فعالیت عملیاتی خود را برای تحویل گرفتن پایگاه زلیکان و تقویت تدابیر امنیتی در منطقه شنگال آغاز کرده است.

به گفته صباح نعمان، این کمیته متشکل از نمایندگان دو طرف عراقی و ترکیه‌ای است و در دوره پیش‌رو فعالیت‌های خود را با هدف پایبندی به جدول زمانی تعیین‌شده برای پایان دادن به این پرونده و تحویل پایگاه به نیروهای عراقی تشدید خواهد کرد.