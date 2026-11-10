پایگاه نظامی بعشیقه تا پایان سال جاری به عراق تحویل داده میشود
به گزارش کردپرس، صباح نعمان در گفتوگو با رسانههای رسمی عراق اظهار داشت: روند تحویل مرحلهای پایگاه نظامی زلیکان در بعشیقه از ماه جاری آغاز میشود و تا پایان سال جاری میلادی به خروج نیروهای ترکیه از این پایگاه منتهی خواهد شد.
وی همچنین توضیح داد که این پایگاه در پایان سال جاری و آغاز سال آینده میلادی به کنترل نیروهای امنیتی عراق درخواهد آمد.
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق افزود: کمیته امنیتی مشترک میان عراق و ترکیه فعالیت عملیاتی خود را برای تحویل گرفتن پایگاه زلیکان و تقویت تدابیر امنیتی در منطقه شنگال آغاز کرده است.
به گفته صباح نعمان، این کمیته متشکل از نمایندگان دو طرف عراقی و ترکیهای است و در دوره پیشرو فعالیتهای خود را با هدف پایبندی به جدول زمانی تعیینشده برای پایان دادن به این پرونده و تحویل پایگاه به نیروهای عراقی تشدید خواهد کرد.
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