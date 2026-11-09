خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 18ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۱۱:۴۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 18ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 18ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی بازگشت آوارگان کرد به خانههای ویران در شمال شرق سوریه خبر بعدی افزایش حملات و نفوذ زمینی رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه؛ ثبت ۳۵ مورد تحرک نظامی طی یک هفته
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