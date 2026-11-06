کردپرس
گفت‌و‌گوی فرستاده ویژه ترامپ با نخست وزیر عراق با محوریت کاهش تنش‌های منطقه‌ای
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۲۲:۱۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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گفت‌و‌گوی فرستاده ویژه ترامپ با نخست وزیر عراق با محوریت کاهش تنش‌های منطقه‌ای

تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق در دیدار با علی زیدی، نخست‌وزیر عراق درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از تشدید بیشتر بحران‌ها گفت‌وگو کرد.

به گزارش کردپرس، تام باراک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که محور این مذاکرات که در بغداد انجام شد « «تلاش برای کاهش تنش‌ها در سراسر منطقه، مهار بحران‌ها پیش از گسترش آن‌ها و ترجیح دیپلماسی بر تشدید تنش‌ها» بود.

او تأکید کرد که کشورهای منطقه باید پیشگام حل چالش‌های امنیتی خود باشند و ایالات متحده از تلاش‌های آن‌ها حمایت کند.

تام باراک همچنین گفت که واشنگتن برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری خود با بغداد تلاش می‌کند.

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