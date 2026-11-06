تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق در دیدار با علی زیدی، نخست‌وزیر عراق درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از تشدید بیشتر بحران‌ها گفت‌وگو کرد.