عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر رویکرد تهران در گسترش روابط منطقه‌ای، اعلام کرد ایران هیچ‌گونه خصومتی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد و رایزنی‌ها با عربستان سعودی همچنان ادامه دارد.

به گزارش کرد پرس، عراقچی در توضیح اظهارات اخیر خود در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت که ایران از نقش سازنده قطر و عمان در میانجی‌گری مذاکرات با آمریکا قدردانی می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تداوم گفت‌وگوها با عربستان سعودی، بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

وزیر امور خارجه ایران در ادامه، هدف تهران را دستیابی به سازوکارهای امنیتی جدید در منطقه عنوان کرد؛ ترتیباتی که به گفته وی، باید با مشارکت و ابتکار کشورهای منطقه و بدون حضور و مداخله نظامی قدرت‌های خارجی شکل بگیرد.