سرویس کردستان ـ مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان از پیش‌بینی سازوکارهای تعدیل مالیات مقطوع و اظهارنامه‌های پیش‌فرض با در نظر گرفتن آثار جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کردستان، مصطفی فعله‌گری با اشاره به تأثیر متفاوت جنگ بر کسب‌وکارها اظهار کرد: با توجه به تفاوت میزان افت یا افزایش تقاضا و فروش در مشاغل و مناطق مختلف، در دستورالعمل مالیاتی امسال، ماتریسی بر اساس دو شاخص میزان تأثیرپذیری مناطق جغرافیایی از جنگ و میزان آسیب‌پذیری مشاغل طراحی شده است تا تعدیلات مالیاتی متناسب با شرایط هر کسب‌وکار اعمال شود.

فعله گری افزود: ممکن است دو واحد صنفی با فعالیت مشابه، به دلیل قرار گرفتن در مناطق جغرافیایی متفاوت و برخورداری از شرایط اقتصادی مختلف، مشمول تعدیلات مالیاتی متفاوتی شوند.

وی با اشاره به نقش اطلاعات فروش در محاسبات مالیاتی تصریح کرد: در مواردی که محاسبات بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه‌های کارتخوان انجام می‌شود، بخشی از آثار کاهش فعالیت و فروش مؤدیان در همین داده‌ها منعکس شده است؛ اما در محاسباتی که بر مبنای سابقه مالیاتی، نوع شغل یا سایر اطلاعات انجام می‌شود، تعدیلات جداگانه‌ای برای لحاظ کردن شرایط حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین درباره وضعیت کسب‌وکارهایی که فعالیت اقتصادی آن‌ها به‌طور کامل متوقف یا از بین رفته است، گفت: تلاش شده است اطلاعات مورد نیاز از مراجع مرتبط دریافت شود و در عین حال، اختیار اعمال تعدیلات موردی به ادارات امور مالیاتی داده شده است تا وضعیت این دسته از مؤدیان، به‌ویژه کسب‌وکارهایی که در اثر حوادث و آسیب‌های مستقیم امکان ادامه فعالیت خود را از دست داده‌اند، به‌صورت جداگانه بررسی شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در پایان تأکید کرد: هدف از پیش‌بینی این سازوکارها، توجه به تفاوت شرایط اقتصادی مؤدیان و جلوگیری از یکسان‌نگری در محاسبات مالیاتی است تا آثار متفاوت جنگ بر مناطق جغرافیایی و فعالیت‌های اقتصادی، متناسب با شرایط هر کسب‌وکار در فرآیند تعیین مالیات مورد توجه قرار گیرد.