درصد نمونه های مثبت آنفلوانزا در کردستان به 36.6 درصد رسید

سرویس کردستان ـ مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از افزایش مراجعه بیماران با علائم تنفسی به مراکز دولتی استان در هفته اول آبان و رشد قابل‌توجه نمونه‌های مثبت آنفلوانزا خبر داد.

به گزارش کرد پرس، دکتر جهانبخش یوسفی در خصوص آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی در استان به خبرنگاران گفت: در هفته اول آبان ماه، 8886 نفر با علائم تنفسی به مراکز دولتی استان مراجعه کرده‌اند که این آمار نسبت به هفته آخر مهرماه، 1056 نفر افزایش داشته است.

وی افزود: از میان نمونه‌های آزمایش‌شده از نظر ابتلا به کووید-۱۹(کرونا)، 4 درصد از نمونه‌ها در هفته اول آبان ماه مثبت گزارش شده است؛ همچنین درصد نمونه‌های مثبت آنفلوانزا در هفته اول آبان ماه به 36.6 درصد رسیده که نسبت هفته قبل، افزایش 50 درصدی را نشان می دهد.

دکتر یوسفی با اشاره به روند افزایشی بیماری‌های حاد تنفسی در استان، رعایت توصیه‌های بهداشتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تزریق واکسن به افراد پرخطر شامل سالمندان، کودکان، مادران باردار، افراد دارای نقص ایمنی و مبتلایان به بیماری‌های مزمن قلبی عروقی، ریوی، کلیوی و کبدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه اظهار کرد: شست‌وشوی مداوم دست‌ها با آب و صابون به مدت حداقل ۳۰ ثانیه، استفاده از ماسک به ویژه در فضاهای بسته و پرجمعیت، خودداری از حضور در تجمعات غیرضروری، پرهیز از دست دادن جهت کاهش انتقال ویروس و حفظ فاصله حداقل دو متری با افراد مبتلا از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از انتشار بیماری است.

وی در خصوص روند درمان و ضرورت مراجعه به پزشک بیان کرد: در موارد خفیف بیماری، استراحت در منزل، مصرف مایعات کافی و استامینوفن برای بهبودی کفایت می‌کند؛ اما بیمارانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند یا با علائمی همچون تب کنترل‌نشده، تنگی نفس، درد قفسه سینه، سرفه‌های شدید و مداوم، ضعف شدید، عدم تحمل غذا و سردردهای شدید مواجه می‌شوند، باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند.