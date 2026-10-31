سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان گفت: «شیرکو مام‌آقا» عکاس این شهرستان در جشنواره بین‌المللی عکاسی بوداپست (BIFA ۲۰۲۶) موفق به کسب ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره، سه مدال برنز و ۱۹ لوح تقدیر شد.

به گزارش کردپرس، رضا عباسی در گفت و گویی خبری اظهار کرد: آثار شیرکو مام‌آقا در بخش‌های مختلف جشنواره از جمله مردم، طبیعت، سفر و گردشگری، موسیقی و تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفت و توانست جوایز متعددی را به خود اختصاص دهد.

وی ادامه داد: ۲ مدال طلای این عکاس برای آثار «آیین دف‌نوازی روستای پالنگان» در بخش تبلیغات و موسیقی و «پرواز در غروب» در بخش طبیعت و طلوع و غروب به دست آمد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان گفت: همچنین آثار «کودکان عشایر» و «فرشته سقوط‌کرده برهوت» ۲ مدال نقره و آثار «راه‌آهن کویری»، «نور در تپه‌های تاریک» و «خانه‌ای سه‌ماهه در زیر کهکشان» سه مدال برنز این جشنواره را برای این هنرمند به ارمغان آوردند.

عباسی اضافه کرد: مام‌آقا علاوه بر این مدال‌ها، ۱۹ لوح تقدیر در بخش‌های مختلف شامل مردم، سفر، کودکان، طبیعت، هوش مصنوعی، سبک زندگی، پرتره و هنرهای زیبا دریافت کرد.

وی با اشاره به موفقیت‌های پیشین این عکاس در رویدادهای بین‌المللی اظهار کرد: استمرار حضور و درخشش هنرمندان شهرستان در جشنواره‌های معتبر جهانی، بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و هنری منطقه است و حمایت و معرفی این استعدادها باید مورد توجه قرار گیرد.