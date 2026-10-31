دیدار فیدان و روبیو در آتلانتا پشت درهای بسته

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در حاشیه نشست گروه ۲۰ در آتلانتا دیدار کردند.

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان و مارکو روبیو روز جمعه ۳۰ اکتبر، در حاشیه نشست وزیران امور خارجه گروه ۲۰ در شهر آتلانتای آمریکا با یکدیگر دیدار کردند.

منابع وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کردند که دو طرف در این دیدار درباره مناسبات دوجانبه، روند مذاکرات میان آمریکا و ایران، آخرین تحولات نوار غزه، جنگ روسیه و اوکراین و شماری دیگر از مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

جزئیات بیشتری درباره مواضع مطرح‌شده یا نتایج احتمالی این ملاقات منتشر نشد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز تا زمان انتشار این خبر، بیانیه مستقلی درباره محتوای دیدار روبیو و فیدان صادر نکرد.

دیدار وزیران امور خارجه ترکیه و آمریکا در شرایطی انجام شد که تنش میان واشنگتن و تهران و احتمال تشدید درگیری‌ها در منطقه، یکی از موضوعات مهم نشست گروه ۲۰ بود. آنکارا پیش از این نشست اعلام کرده بود که اختلافات آمریکا و ایران باید از طریق مذاکره و دیپلماسی حل شود و ادامه درگیری‌ها می‌تواند بی‌ثباتی‌های منطقه را افزایش دهد.

فیدان در چارچوب این نشست که روزهای ۳۰ و ۳۱ اکتبر برگزار شد، در جلسات مربوط به «تنش‌های ژئوپلیتیکی»، «انرژی» و «زنجیره‌های تأمین» شرکت کرد. امنیت مسیرهای دریایی در دریای سیاه، تنگه هرمز، باب‌المندب و منطقه خلیج و تأثیر حملات به کشتی‌ها و زیرساخت‌های انرژی بر تجارت و امنیت غذایی جهان نیز از موضوعات مورد بحث در نشست آتلانتا بود.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین بر لزوم افزایش فشار جامعه جهانی بر اسرائیل برای توقف حملات به غزه تأکید کرد. جنگ روسیه و اوکراین و تلاش برای احیای مذاکرات میان مسکو و کی‌یف نیز بخش دیگری از برنامه رایزنی‌های دیپلماتیک فیدان در آمریکا را تشکیل داد.

این دیدار اندکی پس از گفت‌وگوی تلفنی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برگزار شد. اردوغان در آن تماس گفته بود ترکیه آماده است برای احیای روند دیپلماتیک میان روسیه و اوکراین و پایان جنگ مشارکت کند.

نشست آتلانتا در فضایی پرتنش برگزار شد. به دلیل مخالفت شماری از وزیران اروپایی با حضور در عکس مشترک با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، عکس خانوادگی سنتی این نشست لغو شد؛ و بار دیگر اختلاف عمیق اعضای گروه ۲۰ بر سر جنگ اوکراین آشکار شد.