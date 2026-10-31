تولای حاتم اوغولاری: ترکیه نیازمند شهروندی برابر برای همه ادیان و باورها است

تولای حاتم اوغولاری در دیدار با نمایندگان علویان، مشارکت این جامعه در روند صلح را ضروری دانست و گفت صلح را نمی‌توان بدون شنیدن خواسته‌های میلیون‌ها شهروند علوی بنا کرد. او خواستار به‌رسمیت‌شناختن قانونی برادری مبتنی بر حقوق برابر و تضمین حقوقی اصل شهروندی برابر شد.

به گزارش کردپرس، تولای حاتم اوغولاری، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، در جمع نمایندگان انجمن‌ها و نهادهای علوی در جمع‌خانه کاظم کارابکر واقع در منطقه عمرانیه استانبول سخنرانی کرد.

حاتم اوغولاری گفت دم پارتی، صلح را به‌معنای پیروزی یک طرف و شکست طرف دیگر نمی‌داند؛ بلکه آن را ساختن زندگی مشترک بر پایه رضایت متقابل ارزیابی می‌کند: «صلح زمانی تحقق می‌یابد که ۸۶ میلیون شهروند متعلق به ۷۲ ملت، در عدالت، آزادی و آرامش زندگی کنند.»

او با اشاره به کشتارها، رنج‌ها و سیاست‌های آسیمیلاسیونی که علویان در مناطق مختلف با آن مواجه شدند، گفت این جامعه با تسلیم‌نشدن در برابر دردهای تاریخی خود توانست در ترکیه و اروپا سازمان‌یابی گسترده‌ای ایجاد کند.

رئیس مشترک دم پارتی با اشاره به روند صلح و جامعه دموکراتیک به ابتکار عبدالله اوجالان، از شنیده‌نشدن نمایندگان علویان در کمیسیون مربوط به این روند در مجلس ترکیه انتقاد کرد.

حاتم اوغولاری گفت: «بارها از دولت پرسیدیم چرا به سخنان علویان گوش داده نشد. میلیون‌ها شهروند به این جامعه اعتقادی تعلق دارند و روند بدون شنیدن صدای آنان نمی‌تواند پیش برود. بدون گفت‌وگو با علویان نمی‌توان صلح را بنا کرد.»

او افزود دم پارتی بر حضور نمایندگان علویان در مجلس اصرار کرد؛ اما نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، با این درخواست موافقت نکرد. حاتم اوغولاری این تصمیم را نادرست خواند و بار دیگر از آن انتقاد کرد.

اشاره به کشتار علویان در سوریه

حاتم اوغولاری همچنین به حملات و کشتار علویان در سوریه پس از به‌قدرت‌رسیدن هیئت تحریرالشام در نوامبر ۲۰۲۴ اشاره کرد. او گفت اعتراض‌های برگزارشده در ترکیه علیه این کشتارها، با استقبال جامعه علوی سوریه روبه‌رو شد.

به گفته او، تجربه علویان نشان داد که روندهای سیاسی و صلح‌محور نباید بدون حضور مستقیم گروه‌هایی پیش برود که در دوره‌های مختلف با خشونت، تبعیض و انکار مواجه شدند.

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حاتم اوغولاری گفت نمایندگان علویان در این دیدار پرسش‌ها و نگرانی‌هایی درباره هم‌زمانی روند صلح با تشدید فشار بر مخالفان، سانسور رسانه‌ها، بازداشت نویسندگان و هنرمندان و انتصاب سرپرست به‌جای شهرداران منتخب مطرح کردند.

او افزود علویان این نگرانی را دارند که حزب عدالت و توسعه از روند صلح به‌عنوان ابزاری انتخاباتی استفاده کند و دم پارتی را به همراهی با دولت بکشاند. حاتم اوغولاری این پرسش‌ها را مشروع دانست و گفت دم پارتی نیز همان نگرانی‌ها را با صراحت مطرح می‌کند.

رئیس مشترک دم پارتی با انتقاد از بازداشت مخالفان و اعمال فشار بر خانواده‌های آنان گفت: «در جایی که فرد را به دلیل سخن‌گفتن بازداشت می‌کنند و حتی اعضای خانواده و نزدیکانش نیز تحت فشار قرار می‌گیرند، چگونه می‌توان روند صلحی واقعی بنا کرد؟»

ترکیه نیازمند شهروندی برابر است

حاتم اوغولاری رئیس مشترک دم پارتی گفت ترکیه به «برادری امت‌محور» نیاز ندارد و باید مناسبات اجتماعی و سیاسی بر پایه شهروندی و حقوق برابر بازتعریف شود.

او گفت: «ما به برادری مبتنی بر شهروندی برابر نیاز داریم؛ برادری‌ای که همه از حقوق یکسان برخوردار باشند. این برادری باید جایگاهی قانونی پیدا کند و شهروندی برابر تحت تضمین حقوقی قرار گیرد.»

حاتم اوغولاری افزود علویان نباید تنها ناظر روند صلح باشند، بلکه باید در مرکز آن قرار گیرند و به یکی از بازیگران اصلی روند تبدیل شوند. به گفته او، مشارکت فعال گروه‌های اجتماعی مانع از آن می‌شود که روند صلح تنها به اراده و تصمیم دولت وابسته بماند.

او همچنین آموزش تک‌هویتی و یکسان‌ساز را از مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده از سوی علویان دانست و خواستار آموزش علمی و تضمین حق تحصیل به زبان مادری شد.

حاتم اوغولاری با اشاره به صدوسومین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه گفت: «جمهوری باید خانه مشترک ۸۶ میلیون شهروند باشد. برای تحقق این هدف، باید با همه به‌صورت برابر رفتار کند و هیچ‌کس را انکار نکند.»

او دموکراتیک‌شدن جمهوری و ایجاد «جمهوری دموکراتیک» را یکی از اساسی‌ترین نیازهای امروز ترکیه دانست.

نشست پس از پایان سخنرانی تولای حاتم اوغولاری، بدون حضور خبرنگاران ادامه یافت.