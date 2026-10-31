تجمع فعالان سیاسی در مقابل ساختمان کنسولگری سوریه در استانبول

جنبش زنان آزاد، کنگره دموکراتیک خلق‌ها و دم پارتی در آستانه اول نوامبر، روز جهانی کوبانی، مقابل کنسولگری سوریه در استانبول گردهم آمده و خواستار آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش، فیگن یوکسک‌داغ و دیگر زندانیان پرونده کوبانی شدند.

به گزارش کردپرس، جنبش زنان آزاد (TJA)، کنگره دموکراتیک خلق‌ها (HDK) و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) به مناسبت اول نوامبر، روز جهانی کوبانی، مقابل کنسولگری سوریه در منطقه شیشلی استانبول بیانیه‌ای صادر کردند.

مادران صلح، نمایندگان احزاب سیاسی و شمار زیادی از شهروندان در این برنامه حضور یافتند. شرکت‌کنندگان پلاکاردی با مضمون حمایت از انقلاب زنان و مبارزه مشترک ملت‌ها برای همزیستی حمل کردند و شعارهای «زنده باد مقاومت کوبانی» و «کردستان سوریه امید است؛ امید همچنان پابرجاست» سر دادند.

مولود آیکوچ، از مدیران منطقه مرمره حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، متن کُردی و روژدا ییلماز، از فعالان TJA، متن ترکی بیانیه مشترک را قرائت کردند.

صابحه بوزان، از اعضای مادران صلح، گفت انقلاب کردستان سوریه از سوی مردم جهان دیده و پذیرفته شد. او با تأکید بر ضرورت پایان‌دادن به جنگ‌ها افزود که خواهان برقراری صلحی پایدار نه‌فقط در ترکیه، بلکه در سراسر جهان هستند.

مقاومت کوبانی به نماد همبستگی بین‌المللی تبدیل شد

در بیانیه مشترک، روز جهانی کوبانی نماد اراده ملت‌ها برای مقاومت در برابر تاریکی توصیف شد. در این بیانیه آمده بود داعش که با گروه‌های اعتقادی، هویت‌ها، فرهنگ‌های متفاوت، همزیستی ملت‌ها و آزادی زنان دشمنی داشت، ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴ کوبانی را محاصره کرد تا دستاوردهای انقلاب کردستان سوریه را از میان ببرد.

صادرکنندگان بیانیه تأکید کردند که کُردها، عرب‌ها، ارمنی‌ها، ایزدی‌ها و مبارزان بین‌المللی در برابر حملات داعش مقاومت کردند و پس از ۱۳۴ روز، مانع از سقوط کوبانی شدند.

در ادامه بیانیه آمده بود: «مقاومت کردستان سوریه به نمادی از قدرت حمایت جهانی و همبستگی بین‌المللی تبدیل شده است. انقلابیون، سوسیالیست‌ها و فمینیست‌هایی که از نقاط مختلف جهان به این مبارزه پیوستند، نمونه‌ای برجسته از یک مقاومت مشترک را به نمایش گذاشتند.»

درخواست آزادی زندانیان پرونده کوبانی

TJA، HDK و دم پارتی با اشاره به اعتراض‌هایی که در سال ۲۰۱۴ در حمایت از کوبانی برگزار شد، اعلام کردند شماری از سیاستمدارانی که از این مقاومت حمایت کردند، همچنان در زندان به سر می‌برند.

در بیانیه گفته شد: «دفاع از کوبانی، ایستادگی در برابر جنایت علیه بشریت و دفاع از همزیستی تفاوت‌ها در مقابل سیاست‌های تک‌هویتی، جنسیت‌زده، فرقه‌گرایانه و نظامی‌گرایانه است.»

این سه تشکل خواستار آزادی فیگن یوکسک‌داغ و صلاح‌الدین دمیرتاش، رؤسای مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، و تمامی زندانیان پرونده کوبانی شدند و تأکید کردند باید موانع موجود بر سر فعالیت سیاست دموکراتیک برداشته شود.

در بخش دیگری از بیانیه آمده بود که کوبانی تنها شهری نیست که داعش به آن حمله کرد و مردمش از خود دفاع کردند، بلکه مکانی است که در آن «یک اندیشه و باور مقاومت کرد» و برای ملت‌هایی که زیر فشار ساختارهای دولت ـ ملت قرار دارند، چشم‌اندازی تازه پدید آمد.

تأکید بر حفظ دستاوردهای کردستان سوریه

صادرکنندگان بیانیه، روند صلح و جامعه دموکراتیک در ترکیه و روند ادغام دموکراتیک در سوریه را دو تحول مرتبط با یکدیگر دانستند و تأکید کردند که تحولات هر دو کشور از موازنه‌های سیاسی منطقه تأثیر می‌پذیرد.

در این بیانیه، اجرای توافق ۲۹ ژانویه و روند ادغام سیاسی، نظامی و اداری در سوریه، با روند حل مسئله کُرد و مذاکرات جاری در ترکیه مرتبط دانسته شد.

TJA، HDK و دم پارتی اعلام کردند در مذاکرات مربوط به آینده سوریه باید دستاوردهای انقلاب کردستان سوریه حفظ و موجودیت و هویت کُردها به رسمیت شناخته شود. آنان همچنین تضمین حقوق زبانی و فرهنگی، پذیرش کُردها به‌عنوان یکی از ملت‌های بنیان‌گذار سوریه، به‌رسمیت‌شناختن مدیریت‌های محلی و حق برخورداری از سازوکارهای دفاعی را از الزامات ادغام دموکراتیک برشمردند.

در پایان بیانیه آمده بود: «کوبانی حافظه مشترک ملت‌هاست. انقلاب زنان در کردستان سوریه همچنان برای ملت‌های منطقه امید می‌آفریند و مقاومت کوبانی به مبارزه بین‌المللی نیرو می‌بخشد. اول نوامبر، روز جهانی کوبانی، بر همه ملت‌های جهان مبارک باد.»