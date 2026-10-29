استانداری کردستان در ارزیابی عملکرد وزارت کشور جایگاه برتر را کسب کرد

سرویس کردستان - مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد، حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کردستان گفت: استانداری کردستان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ وزارت کشور، با ثبت عملکردی عالی و کسب بالاترین امتیاز کشوری در مجموع حوزه ها، به عنوان استانداری برتر کشور معرفی شد.

به گزارش کرد پرس، مراد علی بهمنی در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه استانداری کردستان در ارزیابی امسال وزارت کشور، بالاترین امتیاز را در مقایسه با ارزیابی های انجام شده طی ۲۰ سال گذشته کسب کرده است اظهار کرد: این نتیجه، حاصل بهبود عملکرد استان در ۲ سال اخیر و پیگیری های مستمر استاندار کردستان و مجموعه مدیریتی استان در حوزه های مختلف است.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در حوزه توسعه و زیرساخت افزود: اخذ مجوز بندر خشک سنندج، مطالعه و آغاز عملیات اجرایی طرح عظیم گردشگری قشلاق گریزه، آبرسانی به شهر بانه در کمتر از چهار ماه و نیم و افزایش چندبرابری اعتبارات راه های اصلی استان، از جمله اقدامات مهم این دوره بوده است.

بهمنی ادامه داد: در حوزه های اجتماعی، عمرانی، اقتصادی، سیاسی، عمومی و اداری و همچنین مدیریت بحران نیز اقداماتی از جمله اجرای برنامه های مؤثر، ارتقای کیفیت خدمات، تقویت نظارت بر دستگاه های اجرایی، پیش بینی و مدیریت به موقع بحران ها و ورود به موقع استاندار به موضوعات اجتماعی در ارتقای عملکرد استان نقش داشته است.

وی با اشاره به نقش نظارت میدانی در پیشبرد برنامه ها اظهار کرد: حضور میدانی استاندار، پیگیری مستقیم مسائل و مطالبات مردم، نظارت بر اجرای برنامه ها و مطالبه گری از دستگاه های اجرایی، دیگر از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد استان بوده است.

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد، حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کردستان تأکید کرد: کسب این جایگاه می تواند زمینه پیگیری مؤثرتر طرح های ملی، جذب منابع و اعتبارات، توسعه سرمایه گذاری و شتاب بخشی به روند توسعه استان را فراهم کند.