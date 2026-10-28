سرویس سوریه - مدیریت امنیتی منطقه سره‌کانی در استان حسکه با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به سوءاستفاده از آوارگانی که برای بازگشت به خانه‌های خود تلاش می‌کنند، هشدار داد و اعلام کرد با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش کردپرس، مدیریت امنیتی منطقه سره‌کانی در استان حسکه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد افرادی که خانه‌های آوارگان بازگشته به منطقه را در اختیار گرفته‌اند، در برخی موارد برای تخلیه این خانه‌ها از صاحبان اصلی آن‌ها پول مطالبه می‌کنند. این مدیریت تأکید کرد در صورت اثبات چنین تخلفاتی، با هماهنگی دستگاه قضایی اقدامات قانونی علیه افراد متخلف انجام خواهد شد.

به نوشته شبکه روداو، این اطلاعیه با امضای مدیر منطقه سره‌کانی و مدیر امنیتی این منطقه منتشر شده است.

در متن آن آمده است که گزارش‌هایی درباره سوءاستفاده برخی افراد ساکن خانه‌های آوارگان از خانواده‌هایی که به‌صورت گروهی یا داوطلبانه به منطقه بازمی‌گردند، دریافت شده است.

مدیریت امنیتی سره‌کانی این اقدامات را نقض قوانین و مقررات موجود دانست و اعلام کرد پس از تشکیل پرونده از طریق مجاری رسمی، افراد متخلف با اتهام تصرف غیرقانونی خانه و اموال دیگران و سوءاستفاده از آن‌ها به دادگاه معرفی خواهند شد.

در این اطلاعیه همچنین از تمامی افرادی که هنگام بازگشت به خانه‌های خود با چنین مواردی مواجه می‌شوند، خواسته شده است برای پیگیری موضوع و اتخاذ اقدامات لازم، بلافاصله به مدیریت امنیت داخلی سره‌کانی مراجعه کنند.

بر اساس این تصمیم، ورود افراد یا خانواده‌ها به خانه‌هایی که در فهرست ثبت‌شده مدیریت امنیت داخلی قرار دارند، تا پیش از مراجعه به این نهاد و تأیید اسناد رسمی مالکیت ممنوع است. مدیریت امنیتی سره‌کانی هشدار داد که با افرادی که از این تصمیم سرپیچی کنند، برخورد قضایی خواهد شد.

بسیاری از خانواده‌هایی که در اواخر سال ۲۰۱۹ و در پی تحولات نظامی و امنیتی از سره‌کانی آواره شدند، اکنون هنگام بازگشت به منطقه با مشکلاتی برای بازپس‌گیری خانه‌های خود مواجه هستند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، برخی از این خانه‌ها در اختیار افراد مسلح یا خانواده‌های عرب منتقل‌شده به منطقه قرار گرفته‌اند و ساکنان فعلی آن‌ها از تخلیه خانه‌ها بدون دریافت پول خودداری می‌کنند. بخشی دیگر از خانه‌ها نیز به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده‌اند.

کمیته آوارگان سره‌کانی روز هشتم اکتبر در گفت‌وگو با رسانه رووداو اعلام کرده بود که افراد مسلح و خانواده‌های منتقل‌شده به منطقه، حدود پنج هزار و ۵۰۰ خانه را در اختیار گرفته‌اند و از تخلیه آن‌ها برای بازگشت صاحبان اصلی خودداری می‌کنند.