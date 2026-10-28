بررسی کارشناسی احداث تونل های شهری برای کاهش ترافیک سنندج ضروری است

سرویس کردستان - سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت تدوین راهبردی جامع برای مدیریت ترافیک سنندج، بررسی کارشناسی ایده احداث تونل های شهری را ضروری دانست و گفت: تصمیم گیری درباره اجرای چنین طرح هایی باید بر پایه مطالعات امکان سنجی، ارزیابی پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی و مشارکت ذی نفعان انجام شود.

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در جلسه شورای ترافیک استان کردستان، با اشاره به افزایش تراکم ترافیک در هسته مرکزی سنندج و محورهای منتهی به بازار و مراکز تجاری اظهار کرد: افزایش جمعیت شهری، رشد تعداد خودروها و گسترش استفاده از خودروهای تک سرنشین، مشکلات ترافیکی شهر را تشدید کرده و موجب اتلاف وقت شهروندان در سفرهای روزانه شده است.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی راهبردی در مدیریت ترافیک افزود: اجرای پراکنده طرح های روگذر و زیرگذر به تنهایی پاسخگوی مشکلات ترافیکی سنندج نیست و ایده احداث تونل های شهری نیز باید در چارچوب مطالعات جامع شبکه حمل ونقل و با در نظر گرفتن شرایط فنی، اقتصادی و اجتماعی شهر بررسی شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با اشاره به تجربه احداث تونل های شهری در تهران، بررسی ظرفیت اجرای این راهکار در سنندج را نیازمند مطالعات دقیق دانست و گفت: هزینه بالای ساخت، پیچیدگی های مهندسی و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی، ضرورت انجام مطالعات امکان سنجی پیش از هرگونه تصمیم گیری اجرایی را دوچندان می کند.

قادری همچنین پیشنهاد ایجاد فضای تجاری و گذر پیاده در زیر میدان آزادی سنندج با مشارکت بخش خصوصی را مطرح کرد و افزود: این ایده می تواند با هدف فراهم کردن بستر فعالیت های تجاری در طول سال و هدایت بخشی از تردد عابران پیاده به فضای زیرسطحی میدان بررسی شود.

وی تأکید کرد: بررسی و اجرای احتمالی این پیشنهاد باید با رعایت اصول شهرسازی، حفظ سیما و منظر شهری و انجام مطالعات جامع صورت گیرد.

قادری با اشاره به اهمیت بهره گیری از دیدگاه دانشگاهیان، جامعه مهندسی، کارشناسان و شهروندان اظهار کرد: موفقیت طرح های توسعه شهری به شناخت دقیق نیازهای مردم و مشارکت ذی نفعان وابسته است و بی توجهی به دیدگاه جامعه هدف می تواند تحقق اهداف این طرح ها را با مشکل مواجه کند.

وی اعلام کرد: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان آمادگی دارد پیشنهادهای تخصصی درباره مدیریت ترافیک و بررسی پیامدهای اجتماعی طرح های پیشنهادی را دریافت و بررسی کند.

تأکید بر ایمن سازی محورهای پرتردد سنندج

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان در بخش دیگری از جلسه شورای ترافیک استان، بر ضرورت تسریع در ساماندهی و ایمن سازی بلوار دکتر حسینی سنندج تأکید کرد.

قادری با اشاره به تردد تانکرهای سوخت رسان در این محور و ارتباط آن با شبکه ترانزیتی، خواستار همکاری شهرداری سنندج و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان برای رفع مشکلات و ارتقای ایمنی این مسیر شد.

وی نصب و تقویت دوربین های نظارتی و علائم راهنمایی و رانندگی، احداث یا بهسازی پل عابر پیاده، خط کشی مسیر و بهسازی روکش آسفالت را از جمله اقدامات مورد تأکید برای افزایش ایمنی تردد در این محور برشمرد.

بررسی راهکارهای روان سازی ترافیک میدان محمدی هم زمان با اجرای پروژه عمرانی و ساماندهی تردد تانکرهای حامل سوخت در بلوار پاسداران با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی، از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.