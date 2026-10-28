«دروازه‌ای نیست که با کلید پول من باز نشود.» این کلیدواژه‌ای است که یک داروفروش از پشت یک دکه داروخانه در یکی از بیمارستان‌های سنندج، با آن وارد عرصه سیاست شد. وی یک دوره نمایندگی را با پول کثیف، به‌عنوان دوره گذار، با حاشیه‌های فراوانی طی کرد. موارد حاشیه‌ای این دوره او به گفتار و شمار نمی‌آید. او در این دوره، با ایجاد چند داروخانه در استان و تهران، از استان عبور کرد.

کردپرس- وی در دوره اول نمایندگی، کانون‌های رأی‌آوری امثال بهزیستی و کمیته امداد را در قبضه خود گرفت. علی‌رغم انبوه مشکلات عدیده مدیریت اداره بهزیستی وقت، به‌دلیل تخلفات عدیده، همچنان او را به‌عنوان دستیار ارشد خود تا کنون نگه داشته است و سایه خود و گماردگانش، مانند بختکی، بر این ادارات مظلوم و محروم ادامه دارد.

به‌علت عملکرد ضعیف کارگزاران استان، این نماینده در دومین دوره نمایندگی، بعد از آرای باطله، نماینده سوم حوزه انتخابیه شد. تیم مدیریت وقت استان، با لجاجت نماینده دیگر حوزه انتخابیه، اراده کردند که نماینده داروساز را دو دوره‌ای بکنند. وی با تظاهر به نمادهای مذهبی و با وساطت تیم وقت استان، به حوزه علمیه قم هدایت شد.

طبق اسناد موجود در دستگاه‌های مربوطه در استان، رد صلاحیت شد؛ ولی گویا کلید او فراتر از فریاد استان بود و افرادی در بعضی دفاتر علمای حوزه علمیه قم، وی را تأیید صلاحیت کردند. حتی برخی کارکنان شریف هیئت نظارت استان از این تأیید صلاحیت استعفا دادند.

کلید طلایی در این مقطع نیز کار خود را کرد و در دور دوم، «داروخواری» این نماینده را اشباع نکرد و به زمین‌خواری در کامیاران و دیواندره روی آورد.

در حوزه اقتصاد دارویی، یکی از بانک‌های تجاری استان را با چالش جدی مواجه کرد؛ به‌طوری‌که برخی مدیران آن مجبور به ترک استان یا استعفا شدند و مبالغ قریب به ۵۰۰ میلیارد تومان (با ارزش سه سال پیش) ال‌سی داخلی بانک توسط این نماینده و ملحقین آن مفقود شد و یک سرمایه‌گذار بی‌پناه نیز در زندان، مدت طولانی‌ای را به سر می‌برد.

نماینده «داروخوار» از درآمدهای کلان دارویی به ثروتی خیالی دست یافته است و کلید آن را بُرنده‌تر و کارآمدتر کرده است. کلید نماینده متناسب با قیمت اشخاص، فتح‌الباب می‌کند و اینک به‌دنبال دروازه‌های ملی رفته و کلیدش را به قفل‌های آنان نزدیک کرده است.

آنچه مایه شرمساری است، این‌که برخی جریانات سیاسی مجلس، مرتبط با هیئت‌رئیسه، نیز به او گرایش یافته‌اند. از هیئت‌رئیسه مجلس انتظار نمی‌رود کلید ایشان را به قفل سیاسی خود نزدیک کنند؛ زیرا ویروس فساد، خیر و برکت را از خرمن سیاسی شما می‌برد.

نبی مکرم اسلام (ص) در خصوص احصای مال حرام، حتی برای عبادت، می‌فرماید: «حتی عبادت همراه حرام‌خواری، همانند بنای ساختمان بر شن‌های روان است.»

انتظار می‌رود کسانی که دم از شرع و عدالت می‌زنند، تشکیلات سیاسی خود را با پشتیبانی مال حرام بنا نکنند. حداقل از معتمدین خود در استان‌ها راجع به این «نماینده داروخوار» تحقیق بیشتری بنمایید. برخی دستگاه‌ها نسبت به این نماینده ملاحظاتی دارند که قابل توجیه نیست.

چرا بعضاً تصور می‌کنند نمایندگان حال و ادوار همگی در مورد ایشان اشتباه می‌کنند و تنها یک نفر، به صرف داشتن کلید طلایی، راه درست می‌رود؟ از روزی بترسید که چنین پدیده‌ای بترکد و گریبان شما را هم بگیرد.

البته این را هم می‌دانیم که طعمه‌های امثال ایشان چند گروه‌اند. عده‌ای خارج از استان‌اند که چهره ظاهر و سالوس‌صفتی ایشان را می‌بینند و طبیعی است که قضاوتی عادی داشته باشند؛ چه‌بسا قرآنی را هم پشت‌نویسی کنند که استفاده اعلای ابزاری از آن بکند. عده‌ای آگاهانه با او مراوده می‌کنند که عمدتاً کلیدخورشان روان و عادی است. عده‌ای نیز به‌علت ملاحظات سیاسی، او را با حضور مقطعی و هدفمند در چند تجمع می‌بینند و نمی‌دانند که با میدان‌داری «شهپره‌گونه» ایشان، موجب پنهان شدن ماه‌های تابان و ظرفیت انسان‌های سالم جامعه می‌شوند. (ماه فروزنده چو پنهان شود، شه‌پره فرمانده میدان شود.)

سیاستمدارانی که ارتباط خود با ایشان را توجیه می‌کنند، بدانند این نماینده اپورتونیست روزی سوگلی محافل اصلاح‌طلبی بود و اینک به یُمن ثروت داروخواری، دردانه برخی افراد و جریانات شده که چشم بر واقعیات پرونده‌های متعدد ایشان بسته‌اند؛ ولی بدانید تقرب به مال حرام، علاوه بر بدنامی جریان سیاسی خود، موجب یأس و ناامیدی دیگران می‌شود.

مزید استحضار عالیجنابان هیئت‌رئیسه مجلس، نماینده داروخوار بار خود را از استان بسته و ظرفیت آن تکمیل شده و نیک می‌داند که حتی اگر از فیلترهای دستگاه‌های مربوطه هم عبور کند، رأی نخواهد آورد. به همین دلیل، تمامی اطرافیان خود را که به دید ابزاری به آن‌ها می‌نگریست و به‌زعم او تاریخ مصرفشان گذشته بود، از خود دور کرده؛ ولی هر کدام از این‌ها دنیایی مطلب علیه او، اعم از اقتصادی و...، دارند که بعضاً به گفتار نمی‌آیند.

مع‌الأسف، بر اثر اهمال دستگاه‌های مربوطه، پدیده داروخوار سودای رسیدن به استانداری را در سر دارد که تحقق آن یک فاجعه برای کردستان است. کسی که از پشت دکه داروخانه قفل کرسی مجلس را باز کرده و سپس با همان کلید دیگران را هم می‌نوشاند، بدون هیچ سابقه اجرایی، چگونه می‌تواند استانی پرماجرا را در این شرایط کنونی مدیریت کند، درحالی‌که همه فاسدان سابق و لاحق اطرافش برای بلعیدن استان دندان تیز کرده‌اند؟

این رسانه، به‌عنوان زبان مردم، پرونده‌های عدیده این مولود شکاف‌های مدیریتی استان، از جمله پرونده داروخواری و رانت‌خواری خانواده‌اش در شهرداری سنندج و نیز زمین‌های کامیاران و دیواندره و از همه مهم‌تر پرونده پیچیده بانک صادرات که عده‌ای را گرفتار کرده است، تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد نمود.

این پدیده بداند محافل ارزشی نمی‌توانند پناهگاهی برای رفتارهای سالوس‌گونه شما باشند و کسانی که دل به او بسته‌اند، بدانند که از منظر او، همه شما یک ابزار با قیمت مشخص هستید. بنابراین، هر کسی او را در رسیدن به این جایگاه کمک کرده، خواسته یا ناخواسته، کلید او به تنش خورده که باید در دنیا و آخرت و نیز افکار عمومی جواب‌گو باشد.

رفتار پدیده داروخوار مصداقی از شعر سعدی علیه‌الرحمه است:

آن‌که چون پسته می‌بینیش همه مغز

پوست در پوست است مانند پیاز

پارسایان روی در مخلوق

پشت بر قبله می‌کنند نماز