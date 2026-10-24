خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی ۲ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۱:۳۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی ۲ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی ۲ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی تکاب از محرومیت دامنگیر تا معرفی شدن به عنوان قطب مهم سرمایه گذاری! خبر بعدی نماینده ارومیه: قیمتگذاری غیرمنصفانه سیب صنعتی قابل قبول نیست
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