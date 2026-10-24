به گزارش کردپرس، حاکم ممکان، در گفت‌وگو با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، نسبت به پایین بودن قیمت خرید سیب صنعتی در بخش سیلوانا و رعایت نشدن قیمت منصفانه این محصول گلایه کرد و خواستار نظارت جدی بر روند خرید شد.



او با تأکید بر اینکه بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، قیمت منصفانه سیب زیردرختی باید در محدوده ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان باشد، تصریح کرد: خرید محصول با قیمت‌هایی پایین‌تر از این محدوده، در شرایطی که باغداران هزینه‌های سنگینی برای تولید، نگهداری و برداشت محصول متحمل شده‌اند، به هیچ‌وجه منصفانه نیست و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.



ممکان با اشاره به نگرانی باغداران منطقه سیلوانا از وضعیت موجود، خواستار بررسی فوری شرایط بازار، نظارت مستمر بر مراکز خرید و جلوگیری از خرید محصول با قیمت‌های غیرمنصفانه شد و بر ضرورت صیانت از حقوق باغداران تأکید کرد.



به گزارش کردپرس، قیمت سیب صنعتی امسال بسیار پایین تر از هزینه های تولید و حتی قیمت سال گذشته تعیین و این موضوع با اعتراض باغداران همراه شده است. با این حال جلسات افزایش قیمت محصول زمانی در آذربایجان غربی برگزار شد که بسیاری از باغداران محصول خود را با قیمتی بسیار ناچیز فروخته بودند؛ اکنون سوال اینجاست این افزایش دیرهنگام قیمت به نفع باغداران تمام شد یا واسطه‌ها و دلالان حوزه کشاورزی؟