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خبر ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۱۲:۱۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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سرخط خبرهای30مهر خبرگزاری کردپرس

سرخط خبرهای30مهرمنتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود.
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