خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای30مهر خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۱۲:۱۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای30مهر خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای30مهرمنتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی تأملی در فلسفه اخلاق، آرامش درونی و مسئولیت انسان در برابر عدالت/ ماموستا عابد نقیبی خبر بعدی مبین آیینهی تمام نمای فرهنگ ماست! / دکتر حیدر کریمیان
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