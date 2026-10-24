پیش بینی وقوع مجدد سیلاب در شمال آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی اعلام کرد: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۷ و با توجه به تشدید فعالیت امواج بارشی، وضعیت جوی استان به صورت رگبار باران و رعدوبرق همراه وزش باد از اواخر وقت امروز شنبه دوم آبان ماه پیش بینی می کند.

بر اساس این گزارش نوع مخاطره رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ) همراه با تندباد لحظه ای است و منطقه اثر آن نیمه شمالی استان خواهد بود و تا فردا ادامه خواهد داشت.

اثرات این مخاطره شامل آبگرفتگی معابر ، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها است.

لذا توصیه می شود دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران آمادگی لازم را داشته باشند و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال ها صورت بگیرد.

مردم از سفرهای غیر ضرور و تردد در حاشیه رودخانه ها و فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی خودداری کنند.

گفتنی است؛ هفته گذشته سیلاب بخشی از روستاهای ٢ شهرستان سلماس و ماکو را در برگرفت و موجب مرگ ٣ نفر در سلماس و خسارت مالی فراوان به مردم شد.