تکاب از محرومیت دامنگیر تا معرفی شدن به عنوان قطب مهم سرمایه گذاری!

سرویس آذربایجان غربی- شهرستان تکاب علیرغم ظرفیت های متعدد معادن و میراث فرهنگی با محرومیتی بی سابقه دست و پنجه نرم می کند و اخیرا استاندار آذربایجان‌غربی در همایشی به نام سرمایه گذاری تکاب آن را به عنوان یکی از قطب‌های مهم سرمایه‌گذاری معرفی کرده است.

به گزارش کردپرس، شهرستان تکاب با برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی کم‌نظیر همچون مجموعه جهانی تخت سلیمان، زندان سلیمان و چمن متحرک چملی‌گول، در کنار طبیعت چشم‌نواز و ظرفیت‌های فرهنگی و صنایع‌دستی، یکی از مقاصد مستعد گردشگری در آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود.

وجود دو معدن طلای با ارزش در تکاب هم در کنار سایر ظرفیت های عظیم گردشگری و میراث فرهنگی می توانست این شهرستان ثروتمند را از چنگال محرومیت برهاند اما تنها اسم قطب سرمایه گذاری به کام سرمایه گذاران را به یدک می کشد.

اخیرا رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در همایش سرمایه‌گذاری شهرستان تکاب، با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی این شهرستان اظهار کرد: تکاب با برخورداری از توانمندی‌های متنوع در بخش‌های معدن، کشاورزی و گردشگری، فرصت‌های ارزشمندی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی دارد.



او همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، خاطرنشان کرد: شناسایی فرصت‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید و ایجاد اشتغال در شهرستان داشته باشد.



استاندار آذربایجان‌غربی توسعه زیرساخت‌ها را نیز از الزامات اصلی جذب سرمایه‌گذاری دانسته و افزود: بهبود زیرساخت‌های شهرستان به‌ویژه توسعه راه‌های ارتباطی تکاب، زمینه را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.



رحمانی همچنین با تأکید بر لزوم تسهیل شرایط برای فعالیت سرمایه‌گذاران، اضافه کرد: فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های معدن، گردشگری، کشاورزی و دامداری باید با جدیت دنبال شود.



او در پایان افزود: با توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های اقتصادی تکاب، زمینه تحول در چهره شهرستان، افزایش فرصت‌های شغلی و ارتقای سطح معیشت مردم فراهم خواهد شد.



به گزارش کردپرس، حال باید دید نتیجه این همایش سرمایه گذاری به کجا کشیده می شود و شهرستان طلایی تکاب طعم رفاه و توسعه را خواهد چشید؟