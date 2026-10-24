کشته شدن یکی از اعضای وزارت دفاع دولت موقت سوریه در حومه دمشق

به گزارش کردپرس، یکی از اعضای وزارت دفاع دولت موقت سوریه روز ۲۰ اکتبر در پی حمله افراد مسلح ناشناس در منطقه غوطه غربی در حومه دمشق جان خود را از دست داد. دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که فرد کشته‌شده اهل شهرک عوتایا در منطقه غوطه شرقی در حومه دمشق بوده است.

به نوشته آژانس خبری هاوار، جزئیات بیشتری درباره هویت مهاجمان، انگیزه آن‌ها از انجام این حمله و چگونگی وقوع آن منتشر نشده است.

این حادثه در حالی رخ داده است که مناطق مختلف سوریه همچنان شاهد حملات مسلحانه و حوادث امنیتی است و در برخی موارد، هویت عاملان این حملات و انگیزه‌های آن‌ها مشخص نشده است.