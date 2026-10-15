خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای23مهر خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ ۱۱:۵۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای23مهر خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای23مهرمنتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی حمه جزا؛ پژواک عشق، آزادی و هویت کُردی خبر بعدی واردات خودروهای کارکرده مدل ۲۰۲۲ به منطقه آزاد قصرشیرین آزاد می شود
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