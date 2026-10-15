فیدان در میانه تنش ها میان آنکارا و باکو راهی آذربایجان شد

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در بحبوحه انتشار گزارش‌هایی درباره بروز اختلاف میان آنکارا و باکو، برای شرکت در هفتمین اجلاس کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا راهی پایتخت آذربایجان شد.

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز پنجشنبه ۱۵ اکتبر به نمایندگی از رجب طیب اردوغان در اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا (CICA) شرکت می‌کند؛ نشستی که با حضور نمایندگان کشورهای عضو و ناظر در باکو برگزار می‌شود. وزارت امور خارجه ترکیه نیز حضور او در این اجلاس را رسماً تأیید کرده است.

سفر فیدان در شرایطی انجام می‌شود که مجموعه‌ای از اظهارات مقام‌ها و مطالب منتشرشده در رسانه‌های دو کشور، به گمانه‌زنی‌ها درباره ایجاد تنش در روابط ترکیه و آذربایجان دامن زده است.

براساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، انتظار می‌رود فیدان در سخنرانی خود و دیدارهای دوجانبه حاشیه اجلاس، بر ضرورت یافتن راه‌حل‌های مشترک در برابر بحران‌های جهانی و تحولات ژئوپلیتیکی تأکید کند.

رایزنی، تفاهم، اعتماد متقابل، مالکیت منطقه‌ای و تقویت دیپلماسی چندجانبه از جمله محورهایی هستند که وزیر امور خارجه ترکیه قرار است در این نشست مطرح کند.

محورهای اجلاس باکو

اجلاس هفتم CICA به میزبانی آذربایجان، رئیس دوره‌ای این نهاد، برگزار می‌شود و نمایندگان کشورهای عضو، دولت‌های ناظر و سازمان‌های بین‌المللی شریک یا ناظر را گرد هم می‌آورد.

موضوعاتی چون همکاری منطقه‌ای، اتصال مسیرهای تجاری، دیجیتالی‌شدن و توسعه پایدار در چارچوب شعار «CICA قدرتمندتر در آسیا؛ اتصال، دیجیتالی‌شدن و توسعه پایدار» در دستور کار اجلاس قرار دارند.

انتظار می‌رود «بیانیه باکو» نیز در پایان نشست منتشر شود. این بیانیه فعالیت‌های انجام‌شده در دوره ریاست آذربایجان در زمینه محیط‌زیست، هوش مصنوعی، توسعه پایدار، تقویت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و گسترش همکاری آسیایی را دربر خواهد گرفت.

حضور یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آذربایجان در سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یکی از موضوعاتی است که در گزارش‌های مربوط به اختلاف احتمالی میان دو کشور مطرح شده است. هم‌زمان با آغاز سخنرانی نتانیاهو، بسیاری از دیپلمات‌ها سالن را ترک کرده بودند.

خبرگزاری دولتی APA آذربایجان نیز گزارشی درباره ادعای ادامه تجارت ترکیه با اسرائیل، با وجود اعلام توقف روابط تجاری در سال ۲۰۲۴، منتشر کرد؛ اما این گزارش پس از مدتی از خروجی این رسانه حذف شد.

اظهارات اخیر الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، نیز در رسانه‌ها به‌عنوان نشانه دیگری از نارضایتی باکو تفسیر شده است. علی‌اف دوم اکتبر گفته بود آذربایجان هرچه قدرتمندتر و مستقل‌تر عمل کند، با فشارهای بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

او بدون نام‌بردن از کشور مشخصی گفت: «همه باید حد و حدود خودشان را بشناسند، در امور ما دخالت نکنند، درباره شیوه زندگی‌مان اظهارنظر نکنند و به ما نگویند چه کاری باید انجام دهیم. هرکس باید به ملت و دولت خودش بپردازد.»

با وجود این گمانه‌زنی‌ها، تاکنون دولت‌های ترکیه و آذربایجان وجود بحران یا تنش رسمی در روابط دوجانبه را اعلام نکرده‌اند و مشخص نیست دیدارهای فیدان در باکو به این موضوعات نیز اختصاص خواهد یافت یا خیر.