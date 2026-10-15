جشنواره فرهنگ کردی با معرفی پوشاک سنتی در فرقین + فیلم

دومین روز گردهمایی «زن، کار، فرهنگ و هنر» در فرقین با معرفی پوشاک سنتی، اجرای زنان دنگ‌بژ و برنامه‌هایی برای کودکان برگزار شد؛ شرکت‌کنندگان بر استفاده گسترده‌تر از زبان کُردی در زندگی روزمره برای جلوگیری از فراموشی آن تأکید کردند.

به گزارش کردپرس، دومین روز گردهمایی «زن، کار، فرهنگ و هنر» با حضور گسترده زنان در پارک ریندخان شهر فرقین (نام ترکی: سیلوان) در استان آمد (دیاربکر) در کردستان ترکیه برگزار شد. این برنامه با اجرای موسیقی، معرفی جلوه‌های فرهنگ کُردی و برپایی کارگاه‌های هنری همراه بود.

این گردهمایی به همت مرکز همبستگی و زندگی زنان «نودم» برگزار شد و بخش‌هایی از آن به معرفی زبان، پوشاک و هنرهای سنتی کُردها اختصاص یافت.

در جریان این برنامه، پوشاک و زیورآلات سنتی گردآوری‌شده از شهرهای مختلف کردستان معرفی شد و «دیوان زنان دنگ‌بژ» نیز به اجرای ترانه‌ها و روایت‌های شفاهی کُردی پرداخت.

اعضای انجمن تحقیقات زبان و فرهنگ بین‌النهرین (MED-DER) نیز ضرب‌المثل‌ها، داستان‌ها و چیستان‌های زبان کُردی را با حاضران به اشتراک گذاشتند.

آنها با تأکید بر اهمیت انتقال زبان و فرهنگ کُردی به نسل‌های آینده، گفتند: «برای آنکه زبان و فرهنگ کُردی به فراموشی سپرده نشود، باید از زبان کُردی در زندگی روزمره بیشتر استفاده کنیم.»

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کارگاه‌های هنری برای کودکان

در بخش دیگری از برنامه، کارگاه‌هایی مانند نقاشی روی سنگ برای کودکان برگزار شد. زنان شرکت‌کننده نیز با حضور در فعالیت‌های فرهنگی و هنری، درباره تقویت همبستگی و حفظ میراث فرهنگی گفت‌وگو کردند.

دومین روز گردهمایی با اجرای زنان دنگ‌بژ، معرفی پوشاک و زیورآلات سنتی و برگزاری رقص‌های گروهی کُردی همراه با هلهله زنان به پایان رسید.