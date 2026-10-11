سنگ‌ مزار اعضای PKK در کوهستان جودی کنده و تخریب شده اند + فیلم

شماری از سنگ‌ مزارهای گورستان «جمعه بیلیکی و بینوش ادسا» در کوهستان جودی که سال ۲۰۱۵ بر اثر بمباران تخریب شده بود، درون گودالی در نزدیکی محوطه پارکینگ پیدا شد. یک خانواده پس از طی‌کردن حدود هزار و ۵۰۰ کیلومتر برای یافتن مزار یکی از بستگان خود به این گورستان رفته بود که با سنگ‌ مزارهای دفن‌شده روبه‌رو شد.

به گزارش کردپرس، گورستان «شهیدان جمعه بیلیکی و بینوش ادسا» در روستای سپینداروک واقع در کوهستان جودی استان شرناخ، محل دفن شماری از اعضای PKK است که در سال‌های مختلف جان خود را از دست داده‌اند.

این گورستان در سال ۲۰۱۵ بر اثر بمباران تخریب شد و طی سال‌های پس از آن نیز ورود خانواده‌ها به منطقه، به دلیل اعلام آن به‌عنوان «منطقه امنیتی نظامی»، با محدودیت روبه‌رو بوده است.

براساس گزارش خبرگزاری مزوپوتامیا، در جریان بازدید اخیر خانواده یکی از اعضای جان‌باخته PKK از این محل، مشخص شد تعدادی از سنگ‌ مزارهای گورستان درون گودالی در نزدیکی محوطه پارکینگ ریخته و با خاک پوشانده شده‌اند. بارندگی موجب کنار رفتن بخشی از خاک و آشکارشدن سنگ‌هایی شده بود که نام افراد بر آنها نوشته شده است.

جست‌وجوی ۲۰ساله برای یافتن مزار

خدیجه ارباغا با نام سازمانی «جهان زیلان»، یکی از افرادی است که در این گورستان دفن شده است. او ۳۱ مارس ۲۰۰۶ در جریان درگیری‌ای در کوهستان جودی جان خود را از دست داد.

فیصل ارباغا، برادر خدیجه، و همسرش بیلمز ارباغا می‌گویند ۲۰ سال در جست‌وجوی مزار او بوده‌اند. آنان سرانجام در تصاویر پیشین منتشرشده از سوی خبرگزاری مزوپوتامیا، سنگ‌ مزاری را دیدند که نام خدیجه ارباغا بر آن نوشته شده بود.

این زوج پس از مشاهده تصاویر، از بورسا راهی استان شرناخ شدند و برای رسیدن به گورستان واقع در کوهستان جودی، مسافتی نزدیک به هزار و ۵۰۰ کیلومتر را طی کردند.

اعضای انجمن همیاری و همبستگی با خانواده‌هایی که نزدیکان خود را در مهد تمدن‌ها از دست داده‌اند (MEBYA-DER) در این بازدید خانواده ارباغا را همراهی کردند.

بازدیدکنندگان هنگام ورود به گورستان متوجه تعدادی سنگ در نزدیکی محوطه پارکینگ شدند. بررسی محل نشان داد گودالی در آنجا حفر و شماری از سنگ‌ مزارها درون آن دفن شده است.

به گفته اعضای MEBYA-DER، بارندگی‌های اخیر بخشی از خاک روی گودال را کنار زده و در نتیجه، شماری از سنگ‌ مزارهای دارای نام از زیر خاک بیرون آمده‌اند.

فخرالدین سالگوجاک، از مدیران شعبه شرناخ انجمن MEBYA-DER، در واکنش به این وضعیت گفت: «در ورودی گورستان، سنگ‌هایی توجه ما را جلب کرد. وقتی نزدیک‌تر شدیم، دیدیم سنگ‌ مزارهایی هستند که روی آنها نام نوشته شده است. اینجا گودالی حفر و سنگ‌ مزارها در آن دفن شده‌اند. بارندگی باعث شده است سنگ‌ها بار دیگر از زیر خاک بیرون بیایند.»

او افزود: «چنین چیزی در هیچ جای دنیا وجود ندارد. حتی از سنگ‌ مزارهای ما نیز می‌ترسند و آنها را دفن کرده‌اند. ما تازه متوجه این وضعیت شده‌ایم.»

هنوز مشخص نیست سنگ‌ مزارها چه زمانی، به دستور چه نهادی و با چه انگیزه‌ای به این گودال منتقل شده‌اند. همچنین تاکنون توضیح رسمی درباره این موضوع منتشر نشده است.

درخواست بازسازی گورستان و بازگشایی راه

سالگوجاک گفت انجمن MEBYA-DER این اقدام را نمی‌پذیرد و خواستار ترمیم خسارت‌های واردشده به گورستان است.

او با اشاره به روند جاری صلح گفت: «در یک روند صلح قرار داریم و دیگر باید چنین تخریب‌هایی جبران شوند. این گورستان‌ها باید از نو ساخته شوند و معادن زغال‌سنگ نیز باید راه منتهی به گورستان را دوباره باز کنند. می‌خواهیم خانواده‌ها بتوانند به‌آسانی به اینجا رفت‌وآمد کنند.»

به گفته او، خانواده ارباغا برای رسیدن به مزار بستگان خود از بورسا به جودی آمده است، اما فعالیت‌های اقتصادی و منافع شماری از افراد، رفت‌وآمد خانواده‌ها به گورستان را دشوار کرده است.

فیصل ارباغا موفق شد سنگ‌ مزار خواهرش را پیدا کند؛ بااین‌حال، به دلیل انتقال سنگ از محل اصلی و رهاشدن آن در فاصله‌ای دور از قبرها، نتوانست تشخیص دهد کدام قبر به خدیجه ارباغا تعلق دارد.

او پس از ناکامی در یافتن محل دقیق دفن خواهرش، از هر یک از قبرهای موجود در گورستان مشتی خاک برداشت تا آن را به مزار مادر درگذشته‌شان در وان ببرد.

بازدید خانواده ارباغا و اعضای MEBYA-DER پس از گذاشتن گل بر مزارهای موجود در گورستان پایان یافت.