فدراسیون بین‌المللی سریانی‌های ایدیل با انتشار بیانیه‌ای، پلمب مهمان‌سرای کلیسای مریم مقدس و تخریب یا پلمب خانه‌های تعدادی از شهروندان سریانی در ایدیل را محکوم کرد. این نهاد تصمیم‌های شهرداری را نه با انگیزه اجرای قانون، بلکه بر پایه اختلاف‌های شخصی و با هدف تحت فشار قرار دادن جامعه سریانی توصیف کرد.

به گزارش کردپرس، فدراسیون بین‌المللی سریانی‌های ایدیل (آزخ) در واکنش به تخریب یک ساختمان و محل کسب متعلق به آلیت کاراگول و پلمب چهار خانه متعلق به شهروندان سریانی و مهمان‌سرای کلیسای ارتدوکس سریانی مریم مقدس در شهرستان ایدیل استان شرناخ، با انتشار بیانیه‌ای این کار را محکوم کرده و آن را به مثابه پاکسازی قومی توصیف کرد.

این فدراسیون در بیانیه خود، ترکان کایر، شهردار ایدیل، و اکرم شیمشک، عضو شورای این شهر، را متهم کرد که با انگیزه‌های شخصی و انتقام‌جویانه علیه شهروندان سریانی اقدام کرده‌اند. فدراسیون همچنین از سریانی‌های ایدیل، نهادهای مدنی و جامعه سریانی در دیگر کشورها خواست در برابر این تصمیم‌ها موضع مشترکی اتخاذ کنند.

تخریب یک ساختمان و پلمب چهار خانه

براساس این بیانیه، شهرداری ایدیل صبح ششم اکتبر ساختمان و محل کسب متعلق به آلیت کاراگول را تخریب کرد. پیش از آن نیز مهمان‌سرای تازه‌ساخته‌شده کلیسای ارتدوکس سریانی مریم مقدس به استناد مغایرت با مقررات شهرسازی پلمب شده بود.

فدراسیون اعلام کرد خانه‌های متعلق به سلیمان کاراگول، ابراهیم کونوتگان، شمعون گوستریش و فیلیز توکوش نیز با هدف تخریب پلمب شده‌اند.

این نهاد مدعی است انتخاب این ساختمان‌ها برای تخریب یا پلمب، ناشی از اختلاف میان مسئولان شهرداری و تعدادی از اعضای جامعه سریانی بوده و مقررات شهرسازی به شکلی یکسان درباره همه ساختمان‌های فاقد مجوز در ایدیل اجرا نشده است.

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انتقاد از عملکرد شهردار ایدیل

در بیانیه فدراسیون آمده است ترکان کایر در انتخابات محلی سال ۲۰۲۴ از سوی دم پارتی به‌عنوان شهردار ایدیل انتخاب شد و شهروندان سریانی، کُرد و دیگر ساکنان این شهرستان انتظار داشتند شهرداری خدمات خود را بدون تبعیض ارائه کند. بااین‌حال، فدراسیون گفته که شهردار ایدیل پس از انتخاب‌شدن، در برابر سریانی‌هایی که از عملکرد او انتقاد می‌کردند، رویکردی انتقام‌جویانه در پیش گرفت و تحت تأثیر اکرم شیمشک، عضو شورای شهر، عمل کرد.

در این بیانیه همچنین آمده است اکرم شیمشک از روستای خراب‌رپین، که فدراسیون آن را یکی از مراکز فعالیت حزب‌الله ترکیه معرفی کرده، شهردار ایدیل را زیر نفوذ خود قرار داده و از او علیه جامعه سریانی استفاده کرده است. فدراسیون در ادامه گفته با وجود تلاش نهادهای سریانی برای کمک به عملکرد موفق کایر، او برخلاف باورها و فرهنگ سریانی و همچنین اصول سیاسی و اخلاقی دم پارتی عمل کرده است.

اخراج از دم پارتی و پیوستن به AKP

براساس بیانیه، ترکان کایر در پی اختلاف‌های ایجادشده از نهادهای سریانی و دم پارتی اخراج شد و پس از مدتی فعالیت به‌عنوان شهردار مستقل، چهاردهم اوت ۲۰۲۶ در مراسم بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس حزب عدالت و توسعه (AKP) در آنکارا به این حزب پیوست.

فدراسیون سریانی‌های ایدیل می گوید اجرای تصمیم‌های مربوط به تخریب خانه‌های تعدادی از سریانی‌ها پس از پیوستن کایر به AKP آغاز شد. به نوشته این نهاد، ابتدا مهمان‌سرای جدید کلیسای مریم مقدس با استناد به تخلف ساختمانی پلمب شد و سپس در ششم اکتبر ساختمان متعلق به آلیت کاراگول تخریب و چهار خانه دیگر نیز برای تخریب پلمب شدند: «ترکان کایر و اکرم شیمشک با نقض قوانین، منافع خود را بر آرای مردم، مناسبات اجتماعی، معیارهای اخلاقی و مسئولیت خدمت‌رسانی به ساکنان ایدیل مقدم دانسته‌اند.»

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ادعای اجرای گزینشی مقررات شهرسازی

فدراسیون سریانی‌های ایدیل اعلام کرد این شهرستان در سال ۱۹۳۷ به جایگاه اداری شهرستان دست یافت و نزدیک به ۸۰ درصد ساختمان‌های آن، از جمله شماری از بناهای دولتی، خارج از محدوده نظارت و برنامه‌ریزی شهری ساخته شده‌اند. این فدراسیون با استناد به این وضعیت، اجرای مقررات تنها درباره تعدادی از خانه‌ها و ساختمان‌های متعلق به سریانی‌ها را اقدامی گزینشی توصیف کرد.

در بیانیه همچنین آمده است خانه شخصی ترکان کایر نیز بدون مجوز و در محدوده یک منطقه حفاظت‌شده ساخته شده، اما باوجود شکایت‌های صورت‌گرفته اقدامی برای تخریب آن انجام نشده است.

فدراسیون همچنین اتهام‌هایی درباره دریافت حمایت مالی و رشوه از پیمانکاران شهرداری مطرح کرده و مدعی شده است اختلاف شخصی با سامو کاراگول، همسر آلیت کاراگول، و دیگر شهروندان سریانی، زمینه‌ساز تصمیم‌های اخیر بوده است. این اتهام‌ها نیز تاکنون از سوی افراد مورد اشاره تأیید یا پاسخ داده نشده‌اند.

هدف این اقدامات پاک‌سازی قومی است

فدراسیون بین‌المللی سریانی‌های ایدیل در بیانیه خود، اقدامات شهرداری را در امتداد فشارهای تاریخی علیه سریانی‌های منطقه ارزیابی کرد و مدعی شد کسانی که از نهادهای رسمی، اعتقادات دینی و تفاوت‌های هویتی برای دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کنند، با جامعه سریانی دشمنی دارند و «پاک‌سازی قومی» را دنبال می‌کنند.

در این بیانیه به قتل میکائیل بایرو در ایدیل و گسترش حملات به منطقه طورعابدین اشاره شده و آمده است سیاست‌های کوچاندن و نابودی سریانی‌ها که از نسل‌کشی سیفو در سال ۱۹۱۵ آغاز شد، در دوره‌های مختلف ادامه یافت و سرانجام به تخلیه بخش بزرگی از جمعیت سریانی ایدیل انجامید.

فدراسیون تأکید کرد استفاده از یک شهردار سریانی برای اعمال فشار بر معدود خانواده‌هایی که طی ۲۰ سال گذشته به سرزمین خود بازگشته‌اند، موجب اندوه جامعه سریانی شده است. به باور این نهاد، چنین رویکردی به روح همبستگی در ایدیل، پیوند مردم با زادگاهشان و تلاش خانواده‌های مهاجر برای بازگشت آسیب می‌زند.

فراخوان به مقام‌های ترکیه و جامعه سریانی

فدراسیون بین‌المللی سریانی‌های ایدیل در پایان از سریانی‌های ساکن این شهرستان، حامیان آنان و همه جوامع سریانی در جهان خواست در برابر اقدامات اخیر موضع بگیرند و عوامل پشت این تصمیم‌ها را آشکار کنند.

این نهاد همچنین از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مقام‌های مسئول، مدیران احزاب سیاسی و افکار عمومی این کشور خواست برای متوقف‌کردن اقداماتی که به گفته فدراسیون، بازگشت سریانی‌ها به سرزمین مادری‌شان را با مانع روبه‌رو می‌کند، وارد عمل شوند.