سرویس سوریه - نیروهای ارتش ترکیه از ورود ۲۵ خانواده آواره اهل روستای سعید الدربو در منطقه سره‌کانی به محل زندگی خود جلوگیری کردند و این خانواده‌ها ناچار شدند در نزدیکی روستای خود چادر برپا کنند و در انتظار بازگشت بمانند.

به گزارش کردپرس، ۲۵ خانواده از اهالی روستای سعید الدربو در منطقه سره‌کانی، که در چارچوب چهارمین کاروان بازگشت آوارگان این منطقه به محل زندگی خود بازگشته بودند، به دلیل ممانعت نیروهای ارتش ترکیه از ورود به روستایشان، ناچار شدند در نزدیکی آن چادر برپا کنند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، ارتش ترکیه که از سال ۲۰۱۹ روستای سعید الدربو در منطقه سره‌کانی را به اشغال خود درآورده است، مانع ورود این خانواده‌ها به روستای محل سکونتشان شد. در پی این اقدام، خانواده‌های آواره در نزدیکی روستا مستقر شدند و همچنان در انتظار فراهم‌شدن امکان بازگشت به خانه‌های خود هستند.

ساکنان این روستا اعلام کردند که نیروهای ترکیه اجازه بازگشت آنان را نمی‌دهند و امکان دسترسی مجدد به خانه‌ها و املاکشان را نیز فراهم نمی‌کنند.

این خانواده‌ها با اشاره به نزدیک‌شدن فصل زمستان و دشواری زندگی در چادرها، از طرف‌های مسئول خواستند برای حل این وضعیت مداخله کنند و زمینه بازگشت آنان به روستای خود را فراهم سازند.

آوارگان تأکید کردند که ادامه اقامت در چادرها با نزدیک‌شدن فصل سرما، شرایط زندگی را برای آنان دشوارتر خواهد کرد و خواستار پایان‌یافتن ممانعت‌ها و بازگشت به خانه و زمین‌های خود شدند.