هیئت زنان دم پارتی در کردستان سوریه با مظلوم عبدی دیدار کرد

هیئتی متشکل از زنان فعال در مدیریت‌های محلی دم پارتی، در ادامه دیدارهای خود در کردستان سوریه با مظلوم عبدی دیدار کرد. روند ادغام در سوریه، تحولات منطقه، همکاری با شهرداری‌های کردستان سوریه و روند جاری حل مسئله کُرد در ترکیه، محورهای این نشست اعلام شده‌اند.

به گزارش کردپرس، هیئت زنان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) که از هفتم اکتبر مجموعه‌ای از دیدارها را در کردستان سوریه آغاز کرده است، با مظلوم عبدی دیدار و درباره تحولات سیاسی منطقه گفت‌وگو کرد.

براساس گزارش ایلکه تی‌وی، اعضای این هیئت از میان نمایندگان مدیریت‌های محلی دم پارتی انتخاب شده‌اند و دَوریم دمیر، شهردار مشترک برکنارشده کلان‌شهر ماردین و سخنگوی مشترک کمیسیون دیپلماسی مدیریت‌های محلی این حزب، نیز در آن حضور دارد.

روند ادغام در سوریه محور اصلی دیدار

در دیدار هیئت دم پارتی با مظلوم عبدی، روند ادغام در سوریه و چگونگی پیشبرد آن مورد بررسی قرار گرفت. طرفین همچنین تازه‌ترین تحولات کردستان سوریه و شرایط سیاسی منطقه را ارزیابی کردند.

جزئیات بیشتری درباره دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست یا پیشنهادهای طرفین برای ادامه روند ادغام منتشر نشده است.

یکی دیگر از محورهای این دیدار، چگونگی گسترش همکاری و همبستگی با شهرداری‌ها و مدیریت‌های محلی کردستان سوریه بود.

اعضای هیئت دم پارتی که خود در حوزه مدیریت‌های محلی فعالیت دارند، درباره راه‌های تقویت ارتباط میان شهرداری‌های تحت مدیریت این حزب در ترکیه و مدیریت‌های محلی کردستان سوریه گفت‌وگو کردند.

گفت‌وگو درباره روند حل مسئله کُرد در ترکیه

روند جاری در ترکیه برای حل مسئله کُرد نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. هیئت دم پارتی و مظلوم عبدی درباره مرحله کنونی روند صلح در ترکیه و تحولات مربوط به آن تبادل نظر کردند.

در گزارش منتشرشده، جزئیات دیدگاه مظلوم عبدی و اعضای هیئت دم پارتی درباره روند صلح و تأثیر احتمالی آن بر مناسبات منطقه‌ای اعلام نشده است.

هیئت زنان دم پارتی از نمایندگان مدیریت‌های محلی و اعضای کمیسیون دیپلماسی این حزب تشکیل شده است.

دَوریم دمیر، شهردار مشترک برکنارشده کلان‌شهر ماردین و سخنگوی مشترک کمیسیون دیپلماسی مدیریت‌های محلی، صفیه آک‌داغ، شهردار مشترک منطقه ینی‌شهیر دیاربکر، سویم بیچیجی، شهردار مشترک سیلوان، بلقیسا بشتاش اپوزدمیر، شهردار مشترک تاتوان در استان بتلیس، و روکن دمیرر، عضو کمیسیون دیپلماسی مدیریت‌های محلی دم پارتی، اعضای این هیئت هستند.

این هیئت از هفتم اکتبر در کردستان سوریه حضور دارد و در چارچوب برنامه خود با مقام‌های سیاسی و نمایندگان نهادهای مختلف منطقه دیدار می‌کند.

اعضای هیئت دم پارتی پیش از دیدار با مظلوم عبدی، با الهام احمد، از چهره‌های سیاسی کردستان سوریه، و نمایندگان شماری از نهادها نیز دیدار و درباره تحولات منطقه گفت‌وگو کرده بودند.

برنامه دیدارهای این هیئت با هدف بررسی تحولات کردستان سوریه، پیگیری روند ادغام و گسترش همکاری میان مدیریت‌های محلی دو طرف ادامه یافته است.