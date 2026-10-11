سرویس سوریه - حزب اتحاد دموکراتیک(PYD) با ابراز نگرانی از افزایش تنش‌های امنیتی و گسترش ادبیات نفرت‌پراکنانه در حسکه و دیگر مناطق سوریه، از شهروندان و جریان‌های سیاسی و اجتماعی خواست از تحریکات و انتشار شایعات دوری کنند و برای حفظ صلح داخلی و ثبات منطقه تلاش کنند.

به گزارش کردپرس، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در بیانیه‌ای درباره تحولات امنیتی اخیر در حسکه، نسبت به پیامدهای افزایش تنش‌ها، گسترش ادبیات نفرت‌پراکنانه و فعالیت‌های تحریک‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و بر ضرورت حفاظت از همزیستی میان اقوام و گروه‌های مختلف سوریه تأکید کرد.

این حزب در بیانیه خود اعلام کرد سوریه در مرحله‌ای حساس و مهم از دوران گذار قرار دارد و همه نیروهای سیاسی و اجتماعی باید مسئولیت‌های ملی و تاریخی خود را بر عهده بگیرند، گفت‌وگو میان مؤلفه‌های مختلف جامعه سوریه را تقویت کنند و برای ایجاد اعتماد متقابل تلاش کنند.

PYD همچنین با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در اجرای توافق ۲۹ ژانویه، تأکید کرد که این اقدامات می‌توانند به تقویت ثبات، هماهنگی تلاش‌ها و ایجاد سوریه‌ای دموکراتیک کمک کنند.

با این حال، این حزب اعلام کرد که در روزهای اخیر، حوادث و ناآرامی‌های امنیتی در مناطق مختلف سوریه افزایش یافته است. بر اساس این بیانیه، این تحولات با جان باختن یکی از اعضای دانشکده افسری قامشلو آغاز شد و سپس با حمله به خودروی نیروهای امنیتی، حادثه جان باختن فردی به نام سیپان و رویدادهای کوبانی و مناطق دیگر ادامه یافت.

در این بیانیه آمده است که هم‌زمان با این حوادث، ادبیات نفرت‌پراکنانه و اقدامات تحریک‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی نیز افزایش یافته و این روند صلح داخلی را در معرض خطر قرار داده و زمینه را برای تشدید تنش‌ها و شکاف‌های اجتماعی فراهم کرده است.

حزب اتحاد دموکراتیک با ابراز نگرانی از این وضعیت، خواستار برخورد مسئولانه و منطقی با تحولات جاری شد و تأکید کرد که باید از واکنش‌های شتاب‌زده و اقداماتی که به تشدید بحران منجر می‌شوند، پرهیز شود.

این حزب هشدار داد که تشدید اختلافات میان مؤلفه‌های مختلف جامعه سوریه نه‌تنها صلح داخلی و انسجام اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکه ممکن است برای بازگرداندن سوریه به نظامی متمرکز و یکدست، جلوگیری از تحقق حقوق قانون اساسی و تضمین حقوق مردم کُرد و محدود کردن مشارکت واقعی گروه‌های مختلف، به‌ویژه کُردها، در ساختار سوریه جدید مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه بیانیه آمده است که چنین روندی می‌تواند دستاوردهای به‌دست‌آمده را تحت عنوان اعمال حاکمیت و مشروعیت دولت تضعیف کند. این حزب تأکید کرد که هرگونه تلاش برای تحمیل حاشیه‌نشینی یا سلطه بر دیگر گروه‌ها، به زیان همه سوری‌ها خواهد بود و ثبات و همزیستی مورد نیاز جامعه را تضعیف خواهد کرد.

PYD در بخش دیگری از بیانیه خود از مردم خواست تحت تأثیر ادبیات نفرت‌پراکنانه و انتشار شایعات قرار نگیرند. این حزب همچنین از نهادهای اداری و امنیتی و طرف‌های مسئول در استان حسکه خواست با انجام مسئولیت‌های خود، حقیقت حوادث اخیر را روشن کنند، عاملان این رویدادها را پاسخگو سازند و امنیت شهروندان و تداوم ثبات را تضمین کنند.

این حزب همچنین از جریان‌های سیاسی، نهادهای اجتماعی و رسانه‌ها خواست در آرام‌کردن فضای عمومی، مقابله با اقدامات تحریک‌آمیز و اولویت‌دادن به منافع عمومی نقش فعال‌تری ایفا کنند.

در پایان بیانیه تأکید شد که حفظ صلح داخلی و زندگی مشترک میان مؤلفه‌های مختلف منطقه، مسئولیتی همگانی است و تحقق آن به خردورزی، همبستگی، گفت‌وگو و تلاش برای ساخت سوریه‌ای دموکراتیک و متکثر نیاز دارد؛ سوریه‌ای که در آن حقوق همه شهروندان محترم شمرده شود و مشارکت واقعی، زندگی شرافتمندانه و برابری آنان تضمین شود.