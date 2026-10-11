توسعه آموزش های مهارت محور زمینه ساز اشتغال جوانان است

استاندار کردستان:

سرویس کردستان - استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت توسعه آموزش های کاربردی و مهارت محور، گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی با تربیت نیروی انسانی متخصص و متناسب با نیازهای بازار کار استان می تواند در ایجاد اشتغال برای جوانان و تقویت اقتصاد کردستان نقش مؤثری ایفا کند.

به گزارش کرد پرس، آرش زره تن لهونی در دیدار با حبیب سلیمانی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان، اظهار کرد: با توجه به گزارش ها و بازخوردهای دریافتی، فضای مناسبی در این دانشگاه شکل گرفته است که نشان دهنده تلاش مجموعه مدیریتی و کارکنان آن است.

وی با اشاره به رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی در تربیت نیروی انسانی متخصص، افزود: توسعه رشته های مهارتی و متناسب با ظرفیت های اقتصادی استان می تواند به تقویت تولید، رونق اقتصادی و افزایش فرصت های شغلی کمک کند.

استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش های دانشگاهی، بیان کرد: توسعه مراکز آموزش عالی باید به گونه ای باشد که در کنار آموزش های نظری، رشته های کاربردی و مهارت محور در اولویت قرار گیرند و دانشجویان پس از پایان تحصیل، مهارت های لازم برای ورود به بازار کار را کسب کنند.

لهونی با اعلام حمایت از مأموریت دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان کرد: بخشی از سیاست گذاری های این دانشگاه در سطح ملی انجام می شود، اما استان در حوزه اختیارات خود از برنامه ها و اهداف آن برای توسعه آموزش های مهارتی و اشتغال زایی حمایت خواهد کرد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تأمین نیازهای آموزشی دستگاه های اجرایی تأکید کرد و گفت: سازمان ها و دستگاه های استان می توانند از طریق انعقاد قرارداد و برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی، نیازهای تخصصی و مهارتی نیروی انسانی خود را تأمین کنند.

استاندار کردستان با اشاره به ظرفیت رشته های مهارت محور برای جذب دانشجویان بین المللی، افزود: رشته های متناسب با نیاز بازار کار می توانند زمینه جذب دانشجویان خارجی و توسعه فعالیت های آموزشی دانشگاه در این حوزه را فراهم کنند.

در ادامه این نشست، حبیب سلیمانی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان، با تشریح مأموریت این دانشگاه و فعالیت مراکز زیرمجموعه، اظهار کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی صرفاً یک نهاد مدرک محور نیست، بلکه مأموریت اصلی آن پیوند دانش نظری با مهارت های عملی و ایجاد ارتباط مؤثر میان آموزش عالی و بازار کار است.

وی با اشاره به رویکردهای آموزشی مورد تأکید سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، افزود: یادگیری برای دانستن، یادگیری برای انجام دادن، یادگیری برای زندگی و یادگیری برای با هم زیستن از جمله محورهای مطرح در این رویکردهاست که آموزش های مهارت محور دانشگاه جامع علمی کاربردی با تأکید بر یادگیری برای انجام دادن، ارتباط نزدیکی با آن دارد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان با قدردانی از توجه استاندار به ظرفیت های آموزش عالی استان، گفت: این دانشگاه می تواند با توسعه مهارت آموزی و تربیت نیروهای توانمند، در پاسخ گویی به نیازهای بازار کار و افزایش فرصت های اشتغال جوانان نقش آفرینی کند.