صدور ۷۸۲ مجوز صنایع تبدیلی کشاورزی در کردستان/پیش بینی اشتغال ۵ هزار نفر در طرح های جدید

سرویس کردستان - مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان از صدور ۷۸۲ فقره مجوز تأسیس و پروانه بهره برداری در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان خبر داد و گفت: مجموع سرمایه گذاری پیش بینی شده و انجام شده در این بخش بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان است و فعالیت واحدهای بهره برداری شده تاکنون برای سه هزار و ۷۸۸ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

به گزارش کرد پرس، امید سلیمی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از مجموع مجوزهای صادرشده، ۴۳۴ فقره مربوط به جواز تأسیس و ۳۴۸ فقره مربوط به پروانه بهره برداری واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است.

وی افزود: طرح های دارای جواز تأسیس با ظرفیت تولید اسمی سالانه یک میلیون و ۳۴۵ هزار تن و ظرفیت جذب یک میلیون و ۸۹۷ هزار تن مواد اولیه، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فرآوری محصولات کشاورزی در استان برخوردارند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: سرمایه گذاری پیش بینی شده برای اجرای این طرح ها بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان است و با تکمیل و بهره برداری از آن ها، زمینه اشتغال مستقیم پنج هزار نفر فراهم خواهد شد.

سلیمی با اشاره به وضعیت واحدهای فعال دارای پروانه بهره برداری، گفت: ظرفیت تولید سالانه این واحدها به ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار تن و ظرفیت جذب مواد اولیه آن ها به ۲ میلیون و ۳۰۳ هزار تن می رسد.

وی میزان سرمایه گذاری انجام شده در این واحدها را بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: فعالیت این واحدها تاکنون برای سه هزار و ۷۸۸ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، اظهار کرد: فرآوری، بسته بندی و نگهداری اصولی محصولات، علاوه بر کاهش ضایعات و جلوگیری از خام فروشی، به افزایش ارزش افزوده محصولات و بهبود درآمد بهره برداران بخش کشاورزی کمک می کند.

وی بیان کرد: گسترش این صنایع با ایجاد تقاضای پایدار برای محصولات کشاورزی، تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و واحدهای فرآوری و توسعه فرصت های شغلی، می تواند زمینه رونق اقتصادی در مناطق روستایی و کشاورزی استان را نیز فراهم کند.

سلیمی پیگیری تکمیل طرح های سرمایه گذاری، تسهیل روند بهره برداری از واحدهای جدید و هدایت سرمایه ها به سمت فرآوری محصولات راهبردی کشاورزی را از محورهای مهم توسعه این بخش برشمرد و بر ضرورت تقویت زیرساخت های صنایع تبدیلی و تکمیلی در کردستان تأکید کرد.