سرویس سوریه - هم‌زمان با آغاز چهارمین کاروان بازگشت آوارگان سره‌کانی به مناطق محل سکونت خود در شمال سوریه، ۵۰ خانواده عرب که پیش‌تر در سره‌کانی اسکان داده شده بودند، به محله‌های خود در شهر حسکه بازگشتند.

به گزارش کردپرس، روز پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۶، چهارمین کاروان بازگشت آوارگان سره‌کانی از شهر حسکه به سمت مناطق محل سکونت خود در سره‌کانی حرکت کرد. این کاروان شامل ۴۹۳ خانواده با مجموع سه هزار و ۵۶۹ نفر از ساکنان مناطق روستایی سره‌کانی بود. هم‌زمان، ۵۰ خانواده عرب که در سره‌کانی اسکان داده شده بودند، به محله‌های پیشین خود در شهر حسکه بازگردانده شدند.

«محمود جمیل» سخنگوی کمیته آوارگان سره‌کانی در گفت‌وگو با روداو اعلام کرد که چهارمین کاروان بازگشت آوارگان این منطقه روز پنجشنبه حرکت کرده است. به گفته وی، تمامی خانواده‌های حاضر در این کاروان از مناطق روستایی سره‌کانی هستند.

بر اساس اعلام اداره اطلاع‌رسانی حسکه، ۵۰ خانواده عرب نیز در همین روز از سره‌کانی خارج شدند و به محله‌های خود در شهر حسکه بازگشتند. این خانواده‌ها پیش‌تر در محله‌های غویِران، نشوه و عزیزیه حسکه سکونت داشتند.

فرایند بازگشت آوارگان سره‌کانی از ۱۰ آگوست ۲۰۲۶ آغاز شده است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، پیش از حرکت کاروان چهارم، در سه کاروان نخست مجموعاً سه هزار و ۶۲۶ خانواده به مناطق محل سکونت خود بازگشته بودند.

بیشتر خانواده‌های بازگشته از میان اعراب ساکن روستاهای سره‌کانی، زَرگان و تل‌تمر بوده‌اند. روند بازگشت آوارگان در چارچوب تلاش‌ها برای بازگرداندن ساکنان مناطق مختلف به محل زندگی پیشین خود ادامه دارد.