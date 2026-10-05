کردپرس
تثبیت مقطع رانشی شاهو باید با رعایت استانداردهای فنی اجرا شود
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ۱۱:۰۲ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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فرماندار:

تثبیت مقطع رانشی شاهو باید با رعایت استانداردهای فنی اجرا شود

سرویس کرمانشاه _ فرماندار روانسر با اشاره به اهمیت راه ارتباطی شهر شاهو، بر اجرای دقیق و اصولی عملیات تثبیت مقطع رانشی تأکید کرد و گفت: مراحل پروژه باید با رعایت ضوابط و استانداردهای فنی اجرا شود. خانم جشن‌پرور همچنین بر آمادگی فرمانداری روانسر برای رفع موانع و پیگیری تأمین اعتبار و تکمیل فازهای باقی‌مانده تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، جلسه بررسی آخرین وضعیت و روند عملیات اجرایی پروژه تثبیت مقطع رانشی شهر شاهو، با حضور فرماندار شهرستان روانسر، معاون مدیریت بحران استانداری، معاون اداره‌کل راهداری و پیمانکار و مهندسین مشاور پروژه برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه، روند پیشرفت فاز نخست، موانع و چالش‌های موجود و راهکارهای تسریع در اجرای فازهای باقی‌مانده مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار روانسر با اشاره به اهمیت راه ارتباطی شهر شاهو، بر اجرای دقیق و اصولی عملیات تثبیت مقطع رانشی تأکید کرد و گفت: مراحل پروژه باید با رعایت ضوابط و استانداردهای فنی اجرا شود. خانم جشن‌پرور همچنین بر آمادگی فرمانداری روانسر برای رفع موانع و پیگیری تأمین اعتبار و تکمیل فازهای باقی‌مانده تأکید کرد.

معاون اداره‌کل مدیریت بحران استانداری با قدردانی از اقدامات فرماندار روانسر، بر تقویت آمادگی و اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌ها و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مقابله با مخاطرات تأکید کرد. وی همچنین بر تأمین اعتبار و تکمیل پروژه‌های پیشگیرانه تأکید کرد.

 در پایان، فرماندار شهرستان روانسر بر تکمیل پروژه در کوتاه ترین زمان، حفظ ایمنی محور و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای رفع موانع و تسریع در اجرای عملیات اجرایی تأکید کرد.

 همچنین مقرر شد اجرای پروژه و تأمین اعتبار مورد نیاز آن با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات ارائه شود.

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