صدات اگه:

صدات اگه، نامزد ریاست اتاق بازرگانی و صنایع شهرستان قزل‌تپه در استان ماردین، با تأکید بر ضرورت تغییر و شفافیت در مدیریت این نهاد گفت هدف او تبدیل اتاق بازرگانی به «اتاق مردم»، جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان است.

به گزارش کردپرس، انتخابات مدیریت جدید اتاق بازرگانی و صنایع قزل‌تپه روز اول اکتبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود. این اتاق هفت هزار و ۱۱۳ عضو ثبت‌شده دارد که از میان آنان سه هزار و ۲۲۰ نفر واجد شرایط رأی‌دادن هستند.

به نوشته خبرگزاری کُردی ولات، ریاست اتاق بازرگانی و صنایع قزل‌تپه از سال ۱۹۹۱ تاکنون تغییر نکرده است. صدات اگه و اعضای تیم او با «فهرست سبز» در این دوره از انتخابات حضور دارند و می‌گویند برای تغییر ساختار مدیریتی اتاق نامزد شده‌اند.

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مدیریت اتاق باید شفاف و نوسازی شود

صدات اگه نامزد ریاست اتاق بازرگانی و صنایع شهرستان قزل‌تپه در استان ماردین، در گفتگو با خبرگزاری کُردی ولات، با تأکید بر ضرورت تغییر در ساختار اتاق بازرگانی گفت: «پیش از هر چیز باید در اینجا تغییری ایجاد شود. ما نامزد شده‌ایم تا درون اتاق شفافیت برقرار شود و یک کادر مدیریتی جدید و قدرتمند مسئولیت را برعهده بگیرد.»

او افزود تمام فعالیت‌ها و امکانات اتاق باید به‌صورت شفاف در معرض اطلاع اعضا و افکار عمومی قرار گیرد تا مردم بدانند این نهاد چه منابع و ظرفیت‌هایی در اختیار دارد.

اگه گفت: «وقتی مردم وارد اتاق می‌شوند، باید بدانند که اینجا اتاق مردم است. برای صدور گواهی فعالیت و گواهی ثبت عضویت از هیچ‌کس هزینه‌ای دریافت نخواهیم کرد و این اسناد را رایگان در اختیار اعضا قرار خواهیم داد.»

او همچنین وعده داد هزینه خدمات مربوط به تأسیس شرکت‌ها به سطح استاندارد تعیین‌شده در سراسر ترکیه کاهش یابد.

محدودیت دو دوره‌ای برای مدیریت

نامزد ریاست اتاق بازرگانی و صنایع قزل‌تپه گفت هدف او ایجاد مدیریتی دائمی و مادام‌العمر نیست و باید راه برای نسل‌های جدید باز شود: «هر دوره مدیریتی پنج سال است و ما پس از دو دوره، یعنی ۱۰ سال، دوباره نامزد نخواهیم شد. پس از اجرای وعده‌هایمان باید جوان دیگری مسئولیت را برعهده بگیرد و تغییر تازه‌ای ایجاد کند. البته پس از پایان مأموریت نیز تجربه خود را برای کمک به مدیران جدید به کار خواهیم گرفت.»

قزل‌تپه از نظر خدمات عقب مانده است

صدات اگه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی قزل‌تپه گفت جمعیت این شهرستان از جمعیت ۴۲ استان ترکیه بیشتر است و قزل‌تپه در زمینه تجارت داخلی و خارجی ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد: «قزل‌تپه امروز مانند یک روستا باقی مانده و از نظر دریافت خدمات عقب افتاده است. هدف ما ارتقای جایگاه شهرستان و بازگرداندن سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی است که از این منطقه مهاجرت کرده‌اند تا برای جوانان فرصت‌های شغلی ایجاد شود.»

اگه تأکید کرد جوانان قزل‌تپه نباید ناچار شوند برای یافتن کار مهاجرت کنند و در مناطق دیگر به کارگری مشغول شوند. به گفته او، جذب سرمایه و توسعه تجارت می‌تواند از بیکاری جوانان و ادامه مهاجرت از شهرستان جلوگیری کند.

جنگ یک بار سنگین است؛ خواهان صلح هستیم

این نامزد انتخابات اتاق بازرگانی با اشاره به تأثیر شرایط سیاسی و امنیتی منطقه بر اقتصاد گفت برقراری آرامش و صلح، زمینه توسعه تجارت و بازگشت نیروی انسانی و سرمایه را فراهم می‌کند: «بار جنگ سنگین است و ما جنگ نمی‌خواهیم. خواهان آن هستیم که شرایط به سوی بهبود حرکت کند تا نه جوانان ما و نه هیچ فرد دیگری در جنگ و درگیری آسیب نبیند. با بهبود شرایط، تجارت نیز توسعه پیدا می‌کند و مردم ما به منطقه بازمی‌گردند.»

دعوت از اعضا برای شرکت در انتخابات

صدات اگه در پایان از تمام اعضای واجد شرایط خواست در انتخابات اول اکتبر شرکت کنند و رأی خود را براساس وجدان و ارزیابی برنامه‌های نامزدها به صندوق بیندازند.

او گفت تیمش طی شش ماه گذشته برنامه‌ها و پروژه‌های خود را با مردم و بازرگانان در میان گذاشته و دو سالن نیز برای برگزاری انتخابات آماده شده است.

صدات اگه از اعضای اتاق خواست برای شرکت در رأی‌گیری، گواهی اختیار امضای شرکت یا سند رسمی نمایندگی خود را به‌صورت اینترنتی دریافت و در روز انتخابات همراه داشته باشند.