کردپرس
عیادت هیئت اعزامی استانداری کرمانشاه از مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ۱۰:۱۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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عیادت هیئت اعزامی استانداری کرمانشاه از مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس

سرویس کرمانشاه _ یک هیئت اعزامی از استانداری کرمانشاه با حضور در بیمارستان‌های ساوه از مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس عیادت کرد.

به گزارش کردپرس؛ عبادالله کنجوریان، فرماندار شهرستان صحنه و کیومرث جلیلیان، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه، در مأموریت خود به شهرستان ساوه به نمایندگی از استاندار کرمانشاه، با حضور در مراکز درمانی این شهرستان از مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس مسافربری مسیر کرمانشاه ـ تهران عیادت و وضعیت روند درمان آنان را از نزدیک پیگیری کردند.

این هیئت با دستور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، به ساوه اعزام شده است تا ضمن بررسی میدانی وضعیت مصدومان، روند درمان و نیازهای آنان و همراهانشان را به‌صورت مستقیم پیگیری کند.

فرماندار شهرستان صحنه و مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگو با پزشکان و کادر درمان، در جریان آخرین وضعیت جسمانی مصدومان قرار گرفتند و بر استمرار پیگیری‌های لازم برای تسهیل روند درمان و رفع نیازهای آنان تأکید کردند.

همچنین در این دیدارها، ضمن عیادت و دلجویی از مصدومان، مراتب همدردی و توجه ویژه استاندار کرمانشاه به وضعیت آنان و خانواده‌هایشان ابلاغ شد.

 

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