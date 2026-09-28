اهداف یکپارچه سازی نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان

سرویس جهان- مانیـش رای، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک، در یادداشتی در یورآسیا ریویو، تکمیل روند یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان را گامی مهم در مسیر ایجاد یک نیروی نظامی منسجم و مدرن دانسته و معتقد است قرار گرفتن نیروهای وابسته به اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان زیر نظر وزارت داخلی اقلیم کردستان می‌تواند زمینه را برای اصلاح ساختار فرماندهی، استانداردسازی آموزش و تسلیحات و افزایش همکاری‌های بین‌المللی فراهم کند.

به گزارش کردپرس، به نوشته اورآسیاریویو، اقلیم کردستان اعلام کرده است که روند یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه تکمیل شده و واحدهای ۷۰ و ۸۰ که به‌ترتیب با اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان ارتباط داشتند، اکنون زیر نظر وزارت داخلی اقلیم کردستان قرار گرفته‌اند. مجموع نیروهای این دو واحد حدود ۱۰۰ هزار نفر اعلام شده است.

این تحول در شرایطی رخ داده است که نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در حال کاهش حضور خود در عراق هستند و دولت بغداد نیز تلاش می‌کند کنترل بیشتری بر گروه‌های مسلح در سراسر کشور اعمال کند. از دیدگاه نویسنده، بنابراین یکپارچه‌سازی پیشمرگه صرفاً یک طرح سازمانی یا نظامی نیست، بلکه با یکی از قدیمی‌ترین مسائل سیاسی اقلیم کردستان، یعنی رابطه میان احزاب سیاسی، حکومت اقلیم، دولت فدرال عراق و قدرت‌های خارجی، ارتباط دارد.

بر اساس ساختار جدید، نیروهای پیشمرگه در ۱۱ لشکر سازمان‌دهی شده‌اند که در میان آنها دو نیروی پشتیبانی، یک یگان کماندویی و دو فرماندهی منطقه‌ای نظامی نیز وجود دارد. نویسنده معتقد است تکمیل این ساختار می‌تواند زمینه را برای مرحله بعدی اصلاحات و افزایش توانمندی‌های نظامی پیشمرگه فراهم کند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای مورد اشاره در این یادداشت، ایجاد زنجیره فرماندهی واحد است. به نوشته رای، ادغام نیروها در لشکرها و فرماندهی‌های منطقه‌ای می‌تواند موجب روشن‌تر شدن سلسله‌مراتب فرماندهی، تسریع تصمیم‌گیری و ایجاد انضباط عملیاتی هماهنگ‌تر شود.

موضوع دیگر، امکان افزایش حمایت نظامی کشورهای خارجی است. نویسنده می‌گوید کشورهای خارجی در گذشته درباره ارسال تسلیحات سنگین به نیروهایی که تحت کنترل احزاب سیاسی قرار داشتند، محتاط بوده‌اند. از دیدگاه او، تبدیل پیشمرگه به نیرویی با ساختار فرماندهی واحد می‌تواند شرایط مناسب‌تری برای دریافت تجهیزات پیشرفته، از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، توپخانه، تجهیزات زرهی و پهپادها ایجاد کند.

در بخش دیگری از این یادداشت، استانداردسازی آموزش و تسلیحات به‌عنوان یکی از نتایج احتمالی یکپارچه‌سازی مطرح شده است. رای می‌نویسد پیشمرگه در حال حاضر از مجموعه‌ای متنوع از تسلیحات، عمدتاً ساخت کشورهای غیرغربی، استفاده می‌کند و این تنوع می‌تواند مشکلات لجستیکی و عملیاتی ایجاد کند. به اعتقاد او، یکپارچه شدن واحدها به وزارت امور پیشمرگه امکان می‌دهد به‌تدریج تجهیزات و تسلیحات را استاندارد و یک دکترین نظامی واحد را دنبال کند.

این روند همچنین می‌تواند بر جایگاه پیشمرگه در ساختار فدرال عراق اثر بگذارد. نویسنده معتقد است با قرار گرفتن نیروهای پیشمرگه در چارچوبی یکپارچه، اقلیم کردستان از موضع حقوقی و سیاسی قوی‌تری برای مطالبه حقوق مالی این نیروها از بودجه فدرال برخوردار خواهد بود؛ از جمله حقوق و مزایا، بازنشستگی و سایر اعتبارات مرتبط با نیروهای نظامی.

از نگاه رای، یکپارچه‌سازی پیشمرگه همچنین می‌تواند به تقویت هویت میهنی این نیروها منجر شود. او می‌نویسد منتقدان پیشمرگه در گذشته این نیروها را مجموعه‌ای از نیروهای وابسته به احزاب می‌دانستند، اما ساختار جدید می‌تواند تصویر پیشمرگه را به‌عنوان یک نیروی نظامی عمومی و فراتر از خطوط حزبی تقویت کند؛ نیرویی که وظیفه حفاظت از جوامع مختلف اقلیم، از جمله کردها، ترکمان‌ها، مسیحیان، ایزدی‌ها و عرب‌ها را بر عهده دارد.

نویسنده در ادامه، مسئله یکپارچه‌سازی پیشمرگه را با شرایط امنیتی گسترده‌تر عراق مرتبط می‌کند. به نوشته او، عراق در مرحله حساسی قرار دارد و با پیامدهای درگیری میان آمریکا و ایران و همچنین مسئله خلع سلاح گروه‌های مسلح در داخل عراق مواجه است. از این رو، او معتقد است بغداد باید پیشمرگه یکپارچه را بخشی از ساختار امنیتی عراق بداند و برای آن بودجه، تجهیزات نظامی و سازوکارهای همکاری امنیتی فراهم کند.

رای تأکید می‌کند که از دیدگاه او، تقویت اقلیم کردستان الزاماً به معنای تضعیف عراق نیست، بلکه می‌تواند به ثبات بیشتر ساختار فدرال این کشور کمک کند. او در همین چارچوب به ماهیت نظام فدرال عراق اشاره کرده و می‌نویسد فدرالیسم اساساً برای ایجاد سازشی میان حفظ وحدت عراق و تنوع قومی، مذهبی و سیاسی این کشور طراحی شده است.

در این یادداشت همچنین بر نقش پیشمرگه در مقابله با داعش تأکید شده است. نویسنده به تحولات سال ۲۰۱۴ اشاره می‌کند و می‌گوید زمانی که بخش‌هایی از ارتش عراق در برابر حملات داعش فروپاشیدند، پیشمرگه توانست مانع گسترش بیشتر این گروه شود و در ادامه بخشی از مناطق تحت کنترل داعش را پس بگیرد.

رای پیشمرگه را علاوه بر یک نیروی نظامی، نیرویی مؤثر در حفاظت از جوامع مختلف و مقابله با تهدیدهای تروریستی معرفی می‌کند و معتقد است تجربه این نیرو در مبارزه با داعش، جایگاه آن را در همکاری‌های امنیتی بین‌المللی تثبیت کرده است.

او در پایان خواستار تداوم حمایت کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی از پیشمرگه می‌شود و تأکید می‌کند که این نیرو برای حفظ توانایی‌های خود در مقابله با افراط‌گرایی و ایفای نقش امنیتی در عراق و منطقه، به منابع و تجهیزات بیشتری نیاز دارد.