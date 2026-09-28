چک برگشتی را فوری نقد کنید، گروه وکلای اردلان مهر عدالت
نقد کردن فوری چک برگشتی در قانون جدید، نیازی به ماهها معطلی در نوبت دادرسی و جلسات دادگاه ندارد. اگر چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد، میتوانید بدون ورود به محاکمههای طولانی، مستقیماً از دادگاه «اجرائیه فوری» بگیرید و تمام حسابهای بانکی و اموال صادر کننده را توقیف کنید. با این حال، دستیابی به نتیجه فوری تنها در صورتی ممکن است که دارنده چک تفاوت مسیرهای اجرایی را بشناسد، پیشنیازهای سامانهای را بررسی کند و پیش از انتقال اموال توسط بدهکار، گامهای حقوقی را بردارد.
چرا چک ثبتنشده یک بنبست حقوقی است؟
اغلب مراجعین ما تصور میکنند هر چک برگشتی به سرعت قابل نقد شدن است؛ اما حقیقت این است که اگر چک شما در سامانه صیاد ثبت و تأیید نشده باشد، از امتیاز یک سند تجاری معتبر خارج شده است. در چنین شرایطی، دیگر امکان گرفتن «اجرائیه فوری» از دادگاه یا شکایت کیفری علیه صادرکننده وجود ندارد. دادگاه چنین چکی را صرفاً به عنوان یک رسید عادی یا بدهی معمولی میپذیرد و پروسه وصول آن ممکن است ماهها زمان ببرد.
اگر با چنین مشکلی مواجه شدهاید یا در آستانه ثبت چک هستید، برای جلوگیری از هدررفت زمان و سرمایه، از مشاوره تخصصی وکیل چک برگشتی با گروه وکلای اردلان مهر عدالت بهرهمند شوید. تیم ما با تسلط کامل بر قوانین جدید صدور چک، پیچیدهترین پروندههای مالی را در کوتاهترین زمان ممکن و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی جدید، به نتیجه میرساند.
اقدام فوری در بانک؛ صدور گواهی عدم پرداخت و مسدودی ۲۴ ساعته حسابها
در تاریخ سررسید چک، اولین کار، رفتن به بانک برای نقد کردن آن است. اگر حساب جاری صادرکننده موجودی کافی نداشت، کارمند بانک موظف است تمام حسابهای دیگر او در همان بانک (مثل حساب پسانداز یا سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت) را بررسی کند و هر چقدر موجودی دارد برای پرداخت بخشی از مبلغ چک به شما بدهد. اگر مجموع پولها باز هم کم بود، آن مبلغ موجود را به شما پرداخت میکند و برای باقیمانده طلب، «گواهی عدم پرداخت» صادر مینماید.
بانک باید عدم پرداخت را فوراً در سیستم سراسری بانک مرکزی ثبت کند و برگهای به شما بدهد که کد رهگیری اختصاصی صیادی روی آن ثبت شده باشد. حواستان باشد که بدون این کد رهگیری، مراجع قضایی دادخواست شما را ثبت نخواهند کرد.
به محض ثبت برگشت چک در سیستم، ظرف ۲۴ ساعت محدودیتهای بانکی برای صادرکننده فعال میشود:
- پولهای موجود در تمام حسابها و کارتهای بانکی صادرکننده در تمام بانکها و مؤسسات مالی کشور، تا سقف کسری مبلغ چک مسدود میشود.
- صادرکننده چک دیگر نمیتواند وام بگیرد، حساب بانکی جدید باز کند، کارت بانکی المثنی بگیرد یا در سامانه صیاد چک تازهای صادر کند.
یک نکته اجرایی بسیار مهم: بسیاری تصور میکنند وقتی حسابهای بدهکار مسدود شد، پول خودبهخود به حساب آنها واریز میشود. مسدودی ۲۴ ساعته توسط سامانه بانک مرکزی فقط جلوی خرج کردن پول توسط بدهکار را میگیرد. بانکها قانوناً اجازه ندارند این پول مسدودشده را به شما بدهند، مگر اینکه از دادگاه برگه اجرائیه بگیرید و شعبه اجرای احکام مستقیماً به بانک دستور پرداخت بدهد.
سریعترین روش وصول؛ صدور اجرائیه مستقیم دادگاه (ماده ۲۳)
سریعترین راه نقد کردن چکهای صیادی، استفاده از ماده ۲۳ قانون صدور چک است. در این روش، مراحلی مثل تعیین وقت دادگاه، تشکیل جلسه محاکمه و صبر کردن برای صدور رأی اولیه و تجدیدنظر کاملاً حذف شده است. کافی است با اصل چک و گواهی عدم پرداخت بانک به دفتر خدمات الکترونیک قضایی بروید و درخواست «صدور اجرائیه» بدهید.
دادگاه مدارک را نگاه میکند و اگر این سه شرط وجود داشته باشد، مستقیماً اجرائیه را صادر میکند:
- در متن چک ننوشته باشند که پرداخت پول مشروط به شرطی است.
- روی چک قید نشده باشد که برای «ضمانت یا تضمین قرارداد» داده شده است.
- گواهی بانک به دلیل ادعاهایی مانند سرقت، جعل یا کلاهبرداری (موضوع ماده ۱۴ قانون چک) صادر نشده باشد.
وقتی برگه اجرائیه برای صادرکننده فرستاده شد، او فقط ۱۰ روز کاری مهلت دارد بدهی را تسویه کند یا مالی را برای فروش به دادگاه معرفی نماید. اگر پرداخت نکند، پرونده بلافاصله به شعبه اجرای احکام میرود و توقیف داراییها و پولهای مسدودشده بدهکار آغاز میشود.
وضعیت مهم چکهای شرکتی: اگر چک متعلق به یک شرکت باشد، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، اجرائیه مستقیم همزمان علیه «حساب شرکت» و «شخصی که به عنوان مدیر یا نماینده چک را امضا کرده» صادر میشود. یعنی شما علاوه بر اموال و حسابهای شرکت، میتوانید تمام داراییها و حسابهای بانکی شخصی مدیر امضاکننده را هم مسدود و توقیف کنید. این موضوع دست طلبکار را برای زنده کردن سریع پول بسیار باز میگذارد.
مقایسه کاربردی مسیرهای قانونی وصول چک برگشتی
برای اینکه بدانید کدام روش با شرایط چک شما بهتر است، جدول زیر روش های اصلی را مقایسه میکند:
|
روش وصول
|
روند و سرعت رسیدگی
|
وضعیت مسئولان، خسارت و هزینهها
|
اجرائیه مستقیم دادگاه (ماده ۲۳)
|
بسیار سریع (۲ تا ۳ هفته تا صدور اجرائیه)
طرف حساب: صادرکننده و امضاکننده شرکتی
|
خسارت تاخیر: نیازمند دادخواست جداگانه
هزینه: ثبت اولیه بسیار کم + ۵٪ حقالاجرا پس از وصول از بدهکار
|
اجرای ثبت اسناد
|
سریع و اداری (بدون نیاز به دادگاه)
طرف حساب: فقط صاحب حساب (بدون ضامن)
|
خسارت تاخیر: امکان دریافت ندارد
هزینه: بدون هزینه اولیه؛ کسر ۵٪ بعد از نقد شدن پول
|
دادخواست حقوقی معمولی
|
زمانبر (۶ ماه تا بیش از ۱ سال)
طرف حساب: صادرکننده، ضامن و پشتنویسها
|
خسارت تاخیر: از تاریخ چک تا روز پرداخت
هزینه: ۳.۵٪ کل مبلغ چک به عنوان هزینه دادرسی در ابتدا
|
شکایت کیفری
|
سرعت متوسط (همراه با فشار حکم حبس)
طرف حساب: صرفاً شخص امضا کننده چک
|
خسارت تاخیر: فقط اصل مبلغ چک قابل پیگیری است
هزینه: تعرفه خدمات قضایی ثبت شکایت کیفری
اگر چک ضامن یا پشتنویس ندارد، بهترین و سریعترین راه همان اجرائیه مستقیم دادگاه است. اما اگر چک پشتنویسی شده و میخواهید پولتان را علاوه بر صادرکننده از ضامنها هم بگیرید، باید دادخواست حقوقی معمولی بدهید.
نحوه مقالبه با ترفندهای بدهکار و توقیف اموال پیش از فرار از دین
بسیاری از بدهکاران پس از اطلاع از صدور گواهی برگشتی، با انتقال صوری اموال به بستگان یا ارائه دادخواستهای ساختگی تلاش میکنند روند توقیف را متوقف کنند. مدیریت صحیح این مرحله مستلزم آگاهی از مواد قانونی است.
اولین اقدام بدهکاران معمولاً ثبت دعوای «امانی بودن چک» یا «استرداد لاشه» در دادگاه است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون صدور چک، طرح این دعاوی از سوی بدهکار به هیچ عنوان عملیات اجرایی را متوقف نمیکند، مگر آنکه وی خسارت احتمالی تعیینشده توسط قاضی را به صورت نقد به صندوق دادگستری واریز کند و قرار توقف بگیرد.
دومین ترفند، ثبت دادخواست اعسار است. ادعای اعسار صرفاً در صورت احراز شرایط مالی در دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد و مانعی برای توقیف اموالی که از قبل شناسایی شدهاند ایجاد نخواهد کرد. طلبکار میتواند پیش از ابلاغهای رسمی، استعلامهای سهگانه را به مرحله اجرا بگذارد:
- سازمان ثبت اسناد و املاک: برای توقیف پلاکهای ثبتی و ملکهای بنام بدهکار.
- پلیس راهور فراجا: جهت توقیف سیستمی و توقیف فیزیکی خودروها.
- سامانه بانکی سیاح و محک: به منظور بستن موجودی حسابها و صندوقهای سرمایهگذاری.
اگر بعد از طی این مراحل مالی شناسایی نشود، مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حکم جلب صادرکننده تا زمان پرداخت دین صادر میگردد.
شرایط و مواعد ۶ ماهه در شکایت کیفری
صدور چک بیمحل، جرمی است که بر اساس ماده ۷ قانون صدور چک میتواند مجازاتی تا دو سال حبس در پی داشته باشد. این مجازات، اهرم فشاری برای تسویه حساب است. با این حال، تعقیب کیفری مشروط به رعایت دو موعد ۶ ماهه است:
- دارنده باید حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ سررسید، چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت بگیرد.
- از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک، حداکثر ۶ ماه فرصت است تا شکایت کیفری در دفاتر خدمات قضایی ثبت گردد.
با گذشتن هر یک از این دو مهلت، چک قابلیت پیگیری کیفری را برای همیشه از دست میدهد. همچنین بر اساس ماده ۱۳ این قانون، اگر ثابت شود چک سفید امضا صادر شده، وصول آن مشروط به تحقق شرطی در خارج از چک بوده، بابت تضمین صادر شده، بدون تاریخ تحویل شده یا وعدهدار (صدور واقعی قبل از تاریخ سررسید) بوده است، مجازات کیفری ساقط میشود و صرفاً مسیرهای حقوقی باقی میماند.
رفع گرههای اجرایی پرونده با همراهی گروه وکلای اردلان مهر عدالت
عمده پروندههای چک نه در مرحله تشخیص طلب، بلکه در گلوگاه اجرای احکام، ردگیری اموال پنهانشده و دفاع در برابر دادخواستهای تأخیری بدهکار به بنبست میرسند. ناآگاهی از نحوه بهرهبرداری از ماده ۱۹ در قبال شرکتها یا تعلل در ثبت تأمین خواسته، زمان کافی را به بدهکار میدهد تا داراییهای خود را به دیگران منتقل کند.
حضور وکیل مسلط به حقوق اسناد تجاری کمک میکند تا اقدامات ثبتی، کیفری و ماده ۲۳ بدون خطا و همگام با استعلامهای فوری پیش برود.
گروه وکلای اردلان مهر عدالت با تمرکز بر دعاوی مالی و اسناد تجاری، خدمات زیر را برای وصول مطالبات به کار میگیرد:
- ارزیابی فنی اسناد قبل از اقدام: بررسی زنجیره انتقال چک، ظهرنویسیها و انتخاب شیوه پیگیری بدون ریسک رد دادخواست.
- ردگیری داراییها و اجرای فوری احکام: اجرای استعلامهای سهگانه، مسدودسازی وجوه حسابها و بیاثر کردن معاملات صوری بدهکاران.
- پیگیری مسئولیت تضامنی مدیران: توقیف داراییهای شخصی مدیران امضاکننده چکهای شرکتی در کنار اموال شرکت.
- مدیریت کامل پرونده: پیشبرد کلیه امور دادرسی و اداری در دادگاهها و اجرای احکام بدون نیاز به حضور مستمر موکل.
اگر چکی در دست دارید که برگشت خورده یا نگران انتقال اموال توسط صادرکننده هستید، زمان را از دست ندهید و برای جلوگیری از تضییع حقوق مالی خود از مشاوره متخصصان این حوزه استفاده کنید.
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