تابلو سازی ویستا؛ از ایده تا اجرای تابلوهای تبلیغاتی

تابلوسازی ویستا با ارائه خدمات یکپارچه از مشاوره، طراحی و ساخت تا نصب، تعمیر و نگهداری، اجرای تابلوهای تبلیغاتی را متناسب با هویت برند و شرایط محل فراهم کرده است.

تابلو سازی ویستا با تمرکز بر طراحی، ساخت و اجرای تابلوهای تبلیغاتی، مجموعه ای از راهکارهای تابلوسازی را برای کسب و کارها ارائه می دهد. از انتخاب نوع تابلو و طراحی اولیه گرفته تا ساخت، نصب و خدمات پس از اجرا، هر پروژه می تواند متناسب با فضای کسب و کار و ویژگی های برند طراحی و اجرا شود.

تنوع مدل های تابلو باعث شده انتخاب گزینه مناسب فقط به ظاهر یک نمونه محدود نباشد. محل نصب، ابعاد، نوع فعالیت، هویت بصری، میزان نور مورد نیاز و شرایط ساختمان، همگی در انتخاب تابلو تاثیر دارند. به همین دلیل، فرآیند تابلوسازی زمانی نتیجه مناسب تری خواهد داشت که طراحی و اجرا در کنار یکدیگر دیده شوند.

خدمات تابلو ویستا

خدمات ویستا فقط به ساخت تابلو محدود نمی شود. این مجموعه فرآیند اجرای پروژه را از مشاوره و بازدید آغاز می کند و پس از طراحی، ساخت و نصب، خدمات تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش را نیز ارائه می دهد.

مراحل اصلی خدمات شامل:

مشاوره و بازدید

طراحی تابلو

ساخت

نصب و اجرا

تعمیر و نگهداری

خدمات پس از فروش

این روند باعث می شود پیش از شروع ساخت، شرایط محل نصب و جزئیات مورد نیاز پروژه بررسی شود و طرح نهایی بر اساس شرایط واقعی اجرا شکل بگیرد.

انواع تابلوهای قابل اجرا در ویستا

یکی از بخش های قابل توجه در خدمات تابلو سازی ویستا، تنوع مدل های قابل اجراست. این تنوع به کسب و کارها اجازه می دهد بر اساس سبک مورد نظر، شرایط محل و نوع استفاده، گزینه مناسب تری را انتخاب کنند.

تابلو پلاستیک

تابلو پلاستیک می تواند برای اجرای نوشته، لوگو و طرح های تبلیغاتی با فرم های متنوع مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب رنگ، فرم حروف و نورپردازی در طراحی این نوع تابلو نقش مهمی در ظاهر نهایی آن دارد.

تابلو استیل و فلزی

تابلوهای استیل و فلزی برای پروژه هایی که ظاهر متفاوت و ساختار مشخص تری نیاز دارند، مورد استفاده قرار می گیرند. نوع پرداخت سطح، فرم حروف و ترکیب آن با سایر عناصر طراحی می تواند نتیجه نهایی را تغییر دهد.

در این مدل ها نیز طراحی باید متناسب با نمای ساختمان و هویت بصری مجموعه انجام شود تا تابلو بخشی هماهنگ از فضای کسب و کار باشد.

تابلو کامپوزیت

کامپوزیت امکان ایجاد یک زمینه یکپارچه برای اجرای نام و نشان تجاری را فراهم می کند و می تواند در کنار حروف برجسته یا نورپردازی مورد استفاده قرار گیرد.

این نوع تابلو به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که طراحی تابلو قرار است با نمای کلی ساختمان هماهنگ باشد.

تابلو ترموود

ترموود از جمله متریال هایی است که ظاهر متفاوتی به تابلو می دهد و می تواند برای کسب و کارهایی که به دنبال ترکیب عناصر چوبی با حروف و المان های تبلیغاتی هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

رنگ حروف، ابعاد و نحوه قرارگیری عناصر در این نوع طراحی اهمیت زیادی دارد؛ چون تابلو باید هم خوانایی مناسبی داشته باشد و هم با نمای اطراف هماهنگ شود.

تابلو نئون

تابلو نئون بیشتر بر جلوه نور و فرم بصری تمرکز دارد و می تواند برای فضاهای تجاری و محیط هایی که نورپردازی بخش مهمی از طراحی آنهاست، انتخاب شود.

فرم نوشته و نحوه قرارگیری نور در این نوع تابلو می تواند ظاهر متفاوتی نسبت به تابلوهای حروف برجسته ایجاد کند.

تابلو چلنیوم

چلنیوم یکی از مدل های پرکاربرد تابلوهای حروف برجسته است که می تواند برای نمایش نام، لوگو و نوشته های تجاری مورد استفاده قرار گیرد. امکان اجرای مدل های مختلف باعث شده این نوع تابلو از نظر ظاهر و نورپردازی تنوع داشته باشد.

در مجموعه تابلوسازی ویستا، مدل های چلنیوم ساده، چلنیوم دوبل، چلنیوم پانچی و چلنیوم کریستالی در میان گزینه های قابل اجرا قرار دارند.

تابلو فلکسی

فلکسی یکی دیگر از گزینه های موجود در خدمات تابلوسازی است که می تواند برای نمایش نوشته، تصویر و پیام های تبلیغاتی مورد استفاده قرار گیرد.

طراحی گرافیکی در این نوع تابلو اهمیت زیادی دارد، زیرا بخش قابل توجهی از پیام تبلیغاتی از طریق تصویر و نوشته منتقل می شود.

تابلو راهنما

تابلو راهنما بیشتر برای هدایت مخاطب در محیط های اداری، تجاری و سازمانی کاربرد دارد. این تابلوها می توانند برای معرفی طبقات، بخش ها، مسیرها یا فضاهای مختلف یک مجموعه طراحی شوند.

خوانایی، نظم اطلاعات و هماهنگی با هویت بصری محیط در طراحی تابلوهای راهنما اهمیت ویژه ای دارد.

تابلو لایت باکس

لایت باکس با استفاده از نورپردازی داخلی امکان نمایش محتوا به شکل روشن و قابل مشاهده را فراهم می کند. این مدل می تواند در محیط های تجاری و تبلیغاتی مورد استفاده قرار گیرد.

در خدمات ویستا، لایت باکس فریم لس و لایت باکس دو طرفه نیز قرار دارند که با توجه به محل نصب و نوع پروژه می توان از آنها استفاده کرد.

تابلو لبه سوئدی

برای پروژه هایی که به دنبال فرم های متفاوت تری در طراحی تابلو هستند، مدل هایی مانند تابلو لاسوگاسی و لبه سوئدی نیز در میان گزینه های قابل اجرا قرار دارند.

این مدل ها می توانند در کنار سایر عناصر بصری پروژه، ظاهر متفاوتی برای تابلو ایجاد کنند و انتخاب آنها به نوع طراحی و شرایط محل نصب بستگی دارد.

طراحی تابلو بر پایه هویت برند

تابلو قرار نیست فقط نام یک کسب و کار را روی دیوار نمایش دهد. رنگ ها، لوگو، فرم نوشته، نورپردازی و حتی ابعاد تابلو باید با فضای کلی برند هماهنگ باشند.

به همین دلیل در تابلو سازی ویستا، طراحی یکی از مراحل اصلی پروژه محسوب می شود. پیش از ساخت، طرح باید از نظر فرم، اندازه، متریال و شرایط نصب بررسی شود تا نتیجه نهایی با چیزی که برای فضای کسب و کار در نظر گرفته شده هماهنگ باشد.

برای یک فروشگاه ممکن است خوانایی نام و دیده شدن تابلو از فاصله دور اهمیت بیشتری داشته باشد. در یک مجموعه اداری، هماهنگی با معماری ساختمان می تواند اولویت بالاتری داشته باشد. در فضاهای تجاری نیز نورپردازی و فرم تابلو می تواند بخش مهمی از ظاهر محیط را شکل دهد.

تعمیر و نگهداری؛ بخشی از خدمات پس از اجرای تابلو

فرآیند تابلوسازی با نصب به پایان نمی رسد. تابلوهای تبلیغاتی نیز مانند سایر تجهیزات مورد استفاده در فضای تجاری ممکن است در طول زمان به تعمیر، سرویس یا نگهداری نیاز داشته باشند.

خرابی نورپردازی، مشکلات اتصالات یا آسیب های ایجاد شده در اثر شرایط محیطی از جمله مواردی هستند که ممکن است نیاز به بررسی داشته باشند.

تابلو سازی ویستا در کنار طراحی، ساخت و نصب، خدمات تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش را نیز ارائه می دهد تا ارتباط خدماتی با پروژه بعد از اجرا ادامه داشته باشد.

تابلو سازی ویستا؛ از ایده تا اجرای تابلو

تابلو سازی ویستا مجموعه ای از خدمات تابلوسازی را در اختیار کسب و کارها قرار می دهد؛ از مشاوره و بازدید و طراحی گرفته تا ساخت، نصب، تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش.

در کنار این فرآیند، تنوع مدل های قابل اجرا نیز امکان انتخاب بیشتری ایجاد می کند؛ از انواع تابلو چلنیوم گرفته تا پلاستیک، استیل، فلزی، کامپوزیت، ترموود، نئون، فلکسی، راهنما، لایت باکس، لاسوگاسی و لبه سوئدی.

در نتیجه، انتخاب تابلو می تواند بر اساس نیاز واقعی پروژه انجام شود، نه صرفا بر اساس یک مدل آماده یا ظاهر یک نمونه.

راه های ارتباطی با تابلو سازی ویستا

برای مشاوره، هماهنگی بازدید و بررسی پروژه می توانید با تابلو سازی ویستا در ارتباط باشید.

تلفن: 09122700560 - 09122700540

آدرس: تهران - خیابان گلبرگ غربی - پلاک 290

وب سایت: tablovista.com