خرید قسطی لوازم خانگی را با بررسی شرایط مختلف انجام دهید. در این راهنما نکات مهم خرید بدون پیش پرداخت، مبلغ اقساط، هزینه نهایی، گارانتی و خدمات پس از فروش را بررسی می‌کنیم.

خرید لوازم خانگی برای بسیاری از خانواده‌ها هزینه قابل ‌توجهی دارد و به همین دلیل، خرید قسطی لوازم خانگی بدون پیش پرداخت می‌تواند راهی برای مدیریت بهتر هزینه‌ها باشد. اما قسطی خریدن یک کالا لزوماً به معنای ارزان‌تر بودن آن نیست. تعداد اقساط، مبلغ هر قسط، هزینه نهایی، شرایط ضمانت و حتی هزینه ارسال می‌توانند روی به‌صرفه بودن خرید تاثیر داشته باشند. به همین دلیل بهتر است پیش از انتخاب فروشگاه، شرایط مختلف را با دقت مقایسه کنید.

خرید قسطی چه زمانی به‌صرفه است؟

مهم‌ترین نکته در خرید قسطی، توجه به مبلغ نهایی است، نه فقط مبلغ هر قسط. ممکن است یک فروشگاه قسط ماهانه کمتری دریافت کند، اما تعداد اقساط بیشتر باشد و در پایان مبلغ بیشتری پرداخت کنید.

برای مقایسه درست، این موارد را کنار هم قرار دهید:

قیمت نقدی کالا؛

مبلغ پیش‌پرداخت؛

مبلغ هر قسط؛

تعداد اقساط؛

مجموع مبلغ پرداختی؛

هزینه‌های جانبی احتمالی؛

این مقایسه کمک می‌کند متوجه شوید یک طرح اقساطی واقعا مناسب است یا فقط به دلیل پایین بودن مبلغ ماهانه جذاب به نظر می‌رسد.

خرید بدون پیش پرداخت چه شرایطی دارد؟

یکی از گزینه‌هایی که هنگام خرید اقساطی مورد توجه قرار می‌گیرد، خرید بدون پیش پرداخت است. در این حالت خریدار در ابتدای معامله مبلغی پرداخت نمی‌کند و هزینه کالا طبق شرایط طرح در قالب اقساط تسویه می‌شود.

با این حال، بدون پیش پرداخت بودن به تنهایی به معنای به‌صرفه‌تر بودن خرید نیست. ممکن است حذف پیش پرداخت با افزایش تعداد اقساط یا بیشتر شدن مبلغ نهایی همراه باشد. بنابراین اگر فروشگاهی چنین شرایطی ارائه می‌کند، قبل از ثبت سفارش باید مبلغ نهایی، تعداد اقساط و شرایط ضمانت را بررسی کنید.

مبلغ قسط باید با بودجه شما هماهنگ باشد

یکی از اشتباهات رایج این است که خریدار، فقط به بدون پیش پرداخت بودن خرید محصول مورد نظر توجه می‌کند و هزینه ماه‌های بعد را در نظر نمی‌گیرد. برای مثال، ممکن است خرید یک یخچال بدون پیش پرداخت جذاب باشد، اما پرداخت مبلغ قسط در ماه فشار زیادی به شما وارد کند. بهتر است پیش از خرید، هزینه‌های ثابت ماهانه خود را در نظر بگیرید و ببینید پرداخت قسط جدید تا چه اندازه با توان مالی شما هماهنگ است.

این موضوع در خرید چند وسیله به صورت همزمان مانند خرید اقساطی جهیزیه اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا مجموع اقساط ماهانه باید از قبل محاسبه شود.

شرایط ضمانت و اعتبارسنجی را بررسی کنید

شرایط خرید اقساطی در فروشگاه‌های مختلف یکسان نیست. بعضی مجموعه‌ها برای خرید اقساطی به چک یا سفته نیاز دارند و برخی دیگر از روش‌های اعتبارسنجی استفاده می‌کنند.

پیش از خرید مشخص کنید چه مدارکی لازم است، فرایند اعتبارسنجی چگونه انجام می‌شود و چه نوع ضمانتی مورد نیاز است. شفاف بودن این موارد باعث می‌شود قبل از انتخاب کالا بدانید آیا امکان استفاده از طرح مورد نظر را دارید یا خیر.

گارانتی و خدمات پس از فروش را نادیده نگیرید

شرایط پرداخت تنها بخشی از یک خرید مناسب است. لوازم خانگی معمولا برای چند سال استفاده می‌شوند و ممکن است در این مدت به تعمیر یا تعویض قطعه نیاز داشته باشند. هنگام خرید مشخص کنید کالا چه گارانتی دارد، خدمات پس از فروش توسط چه مجموعه‌ای ارائه می‌شود و شرایط استفاده از گارانتی چیست.

این موضوع برای محصولات بزرگ‌تر مانند یخچال، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا هزینه تعمیر یا تعویض قطعات آنها می‌تواند قابل ‌توجه باشد.

هزینه ارسال و نصب را هم حساب کنید

هزینه‌ای که برای خرید پرداخت می‌کنید ممکن است فقط شامل قیمت کالا و اقساط نباشد. هزینه ارسال و نصب نیز می‌تواند بخشی از مبلغ نهایی باشد.

این مسئله برای کالاهای بزرگ مانند یخچال و ماشین لباسشویی اهمیت بیشتری دارد. قبل از ثبت سفارش مشخص کنید ارسال کالا رایگان است یا هزینه جداگانه دارد و آیا نصب محصول شامل هزینه اضافی می‌شود یا خیر.

تنوع کالا چه اهمیتی دارد؟

فروشگاهی که مدل‌های مختلفی از یک محصول را عرضه می‌کند، امکان مقایسه بیشتری در اختیار خریدار قرار می‌دهد. برای مثال، هنگام خرید ماشین لباسشویی می‌توانید ظرفیت، امکانات، مصرف انرژی و قیمت چند مدل را بررسی کنید و بعد شرایط اقساطی آنها‌ را مقایسه کنید.

بهتر است ابتدا محصولی متناسب با نیاز خود انتخاب کنید و سپس به دنبال بهترین روش پرداخت باشید؛ نه اینکه فقط به دلیل شرایط اقساطی و یا بدون پیش پرداخت بودن مدلی را انتخاب کنید که امکانات مورد نیاز شما را ندارد.

قبل از خرید، این موارد را بررسی کنید

برای اینکه انتخاب دقیق‌تری داشته باشید، قبل از نهایی کردن خرید چند سوال ساده از خودتان بپرسید:

قیمت نقدی کالا چقدر است؟

این عدد به شما کمک می‌کند هزینه واقعی محصول را با مبلغ نهایی شرایط اقساطی مقایسه کنید و ببینید کدام به صرفه‌تر است.

در ابتدای خرید چه مبلغی باید پرداخت شود؟

اگر طرح بدون پیش پرداخت است، بررسی کنید این موضوع چه تاثیری روی مبلغ اقساط و هزینه نهایی دارد.

مجموع اقساط چقدر می‌شود؟

مبلغ هر قسط را در تعداد اقساط ضرب کنید و در صورت وجود پیش پرداخت، آن را نیز به مبلغ نهایی اضافه کنید.

چه ضمانتی لازم است؟

از ابتدا درباره چک، سفته، اعتبارسنجی یا سایر مدارک مورد نیاز برای خرید اقساطی اطلاعات داشته باشید.

کالا چه گارانتی و خدماتی دارد؟

اطمینان پیدا کنید بعد از خرید، در صورت خرابی یا نیاز به تعمیر، امکان استفاده از خدمات پس از فروش وجود دارد.

ارسال و نصب چطور انجام می‌شود؟

برای کالاهای بزرگ، زمان و هزینه ارسال و همچنین شرایط نصب را پیش از سفارش بررسی کنید.

خرید اینترنتی یا حضوری، کدام بهتر است؟

هر دو روش مزایا و محدودیت‌های خود را دارند. خرید اینترنتی لوازم خانگی امکان مقایسه سریع مدل‌ها، قیمت‌ها و شرایط اقساطی را فراهم می‌کند و نیازی به مراجعه به چند فروشگاه نیست.

در خرید حضوری نیز می‌توان کالا را از نزدیک مشاهده کرد و درباره ویژگی‌های محصول و شرایط پرداخت با فروشنده صحبت کرد.

در هر دو روش، مهم‌تر از آنلاین یا حضوری بودن فروشگاه، شفاف بودن قیمت، شرایط اقساط، ضمانت و خدمات پس از فروش است.

از کجا خرید قسطی لوازم خانگی را شروع کنیم؟

ابتدا مشخص کنید به چه محصولی نیاز دارید و چه میزان بودجه‌ای برای پرداخت ماهانه در نظر گرفته‌اید. سپس مدل‌های مختلف را بررسی کرده و شرایط چند فروشگاه را با هم مقایسه کنید.

آیا خرید قسطی همیشه انتخاب بهتری است؟

خیر. اگر مجموع مبلغ پرداختی تفاوت زیادی با قیمت نقدی داشته باشد یا مبلغ اقساط با بودجه شما هماهنگ نباشد، بهتر است گزینه‌های دیگری مانند خرید یک مدل اقتصادی‌تر یا به تعویق انداختن خرید را هم بررسی کنید. خرید قسطی زمانی منطقی‌تر است که بتواند هزینه خرید را مدیریت کند، بدون اینکه تعهد مالی سنگینی برای ماه‌های آینده ایجاد شود.

جمع‌بندی

برای تشخیص یک شرایط اقساطی مناسب، نباید فقط به عبارت‌هایی مانند «قسط کم» یا «بدون پیش پرداخت» توجه کرد. قیمت نقدی، مبلغ نهایی، تعداد اقساط، شرایط ضمانت، گارانتی و هزینه‌های جانبی همگی باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. در نهایت، بهترین شرایط خرید قسطی شرایطی است که هم محصول موردنیاز شما را تامین کند و هم مبلغ پرداختی و اقساط آن با بودجه واقعی شما هماهنگ باشد.