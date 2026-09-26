بازچاپ آثار «سیدا کلش» شاعر کُرد سوری پس از سالها
به گزارش کردپرس، دیوان ادبیات کردستان سوریه با همکاری استادان زبان و ادبیات کُردی، مجموعه اشعار و نوشتههای سیدا کلش را که پیشتر با الفبای آرامی منتشر شده بودند، بازبینی کرده و پس از انتقال به الفبای لاتین برای چاپ مجدد آماده کرده است. به گفته اعضای این دیوان، گردآوری و بازنویسی آثار سیدا کلش حدود سه سال زمان برده و قرار است هشت دیوان و یک کتاب درباره زندگی او در یک جلد گردآوری شوند.
به نوشته آژانس خبری هاوار، نام اصلی سیدا کلش، «حسین محمد حسین کلش» بوده و او در سال ۱۹۳۰ در روستای بیزکوری از توابع منطقه ماردین متولد شده است. وی در ۱۰ سالگی به کُردستان سوریه رفت و در منطقه جزیره سکونت گزید.
ناریمان عبدک، عضو دیوان ادبیات، اعلام کرد که این نهاد در دوره اخیر تلاش کرده است آثار شعری و نوشتههای شاعرانی را که از دنیا رفتهاند، بار دیگر منتشر کند.
او گفت جمعآوری اشعار سیدا کلش و بازنویسی آنها سه سال طول کشیده است. به گفته عبدک، سیدا کلش هشت دیوان و یک کتاب درباره زندگی خود به جا گذاشته که مجموعاً ۹ اثر را شامل میشود و برنامهریزی شده است این آثار در یک جلد گردآوری و منتشر شوند.
بشیر ملا نواف، استاد ادبیات کُردی در دانشگاه «روژآوا» نیز گفت دیوان ادبیات از آنها خواسته است کتاب و دیوانهای سیدا کلش را دوباره بررسی، ویرایش و برای چاپ مجدد آماده کنند.
نواف افزود که استاد آرشک براوی نیز در این روند با آنها همکاری کرده و اعضای گروه طی حدود چهار ماه اشعار و نوشتههای سیدا کلش را از الفبای آرامی به الفبای لاتین منتقل کردهاند.
دیوانهای سیدا کلش و کتاب او پیشتر در سوئد منتشر شده بودند.
آرشک براوی درباره سیدا کلش گفت که در دورهای که سیدا کلش در کمیته «جلادت» بهعنوان معلم فعالیت میکرد، او را میشناخته است. براوی سیدا کلش را فردی میهندوست توصیف کرد که برای مسئله کُردی تلاش میکرد و در طول زندگی خود دشواریهای بسیاری را پشت سر گذاشت.
براوی درباره روند بازچاپ آثار سیدا کلش نیز گفت که ابتدا کتابها و دیوانهای او را از الفبای آرامی به لاتین منتقل کرده و سپس از نظر دستوری آنها را اصلاح کردهاند.
او تأکید کرد که باید آثار همه شاعران و نویسندگان کُرد زنده نگه داشته شده و به نسلهای بعد معرفی شوند و حفاظت از این آثار را اقدامی ارزشمند و ضروری دانست.
سیدا کلش، شاعر کُرد، ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ در شهر قامشلو درگذشت.
دیدگاه کاربران