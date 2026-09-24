کردپرس
تیراندازی به اتوبوس وزارت دفاع سوریه در دیرالزور
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ ۲۳:۴۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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تیراندازی به اتوبوس وزارت دفاع سوریه در دیرالزور

سرویس سوریه - دو فرد موتورسوار در حومه غربی دیرالزور به سمت اتوبوس وزارت دفاع دولت موقت سوریه تیراندازی کردند.

به گزارش کردپرس، دو فرد سوار بر موتورسیکلت در منطقه «الوسط» در حومه غربی دیرالزور، هنگام عبور اتوبوس وزارت دفاع دولت موقت سوریه از این منطقه، به سمت آن تیراندازی کردند. بر اساس اطلاعات اولیه، این حمله تلفاتی در پی نداشته و هویت عاملان نیز تاکنون مشخص نشده است.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این حادثه زمانی رخ داد که اتوبوس وزارت دفاع در حال عبور از منطقه «الوسط» در حومه غربی دیرالزور بود و دو فرد موتورسوار به سمت آن تیراندازی کردند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در جریان این تیراندازی هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده است.

هویت مهاجمان و انگیزه آنها از انجام این حمله تاکنون مشخص نشده است.

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