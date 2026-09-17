آهوی زخمی پس از یک ماه درمان به طبیعت بازگشت

سرویس کرمانشاه _ یک رأس آهوی نابالغ که از ناحیه پا آسیب دیده بود، پس از یک ماه تیمار و مراقبت‌های درمانی توسط محیط‌بانان و دامپزشک اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، در زیستگاه طبیعی خود در پناهگاه حیات‌وحش زله‌زرد قصرشیرین رهاسازی شد.

به گزارش کردپرس، پژمان فتاحپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قصرشیرین اظهار کرد: در پی تماس یکی از نیروهای شرکت مجری پروژه سامانه انتقال آب گرمسیری در منطقه نفت‌شهر، مبنی بر مشاهده یک رأس آهوی نابالغ آسیب‌دیده در محدوده پناهگاه حیات‌وحش زله‌زرد، اقدامات لازم برای انتقال این حیوان انجام شد.

وی افزود: آهو از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی شده و به دلیل جراحت، توانایی حرکت نداشت که پس از هماهنگی‌های انجام‌شده، به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان منتقل شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قصرشیرین ادامه داد: پس از انتقال حیوان، محیط‌بانان اداره شهرستان اقدامات اولیه درمانی و مراقبتی را انجام دادند و با توجه به نیاز آهو به مراقبت‌های تخصصی، این حیوان برای ادامه روند درمان به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه منتقل شد.

فتاحپور گفت: این آهوی نابالغ به مدت حدود یک ماه تحت مراقبت و تیمار قرار گرفت و مراحل درمان آن با نظارت دامپزشک اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان انجام شد.

وی با اشاره به بهبود کامل وضعیت حیوان افزود: پس از طی دوره درمان و اطمینان از بهبود و توانایی حرکتی آهو، این حیوان مجدداً به زیستگاه طبیعی خود در پناهگاه حیات‌وحش زله‌زرد منتقل و با موفقیت در طبیعت رهاسازی شد.

لازم به ذکر است پناهگاه حیات‌وحش زله‌زرد یکی از زیستگاه‌های ارزشمند حیات‌وحش در شهرستان قصرشیرین است که حفاظت و صیانت از گونه‌های جانوری آن در دستور کار محیط‌بانان و مجموعه حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه قرار دارد.