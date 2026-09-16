کردپرس
۵۲۰ هزار کیلووات ساعت انرژی در مانور طرح مهتاب کردستان احصا شد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۸:۲۶ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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۵۲۰ هزار کیلووات ساعت انرژی در مانور طرح مهتاب کردستان احصا شد

سرویس کردستان - مجری طرح مهتاب در استان کردستان گفت: در بیست وپنجمین مانور طرح ملی مهتاب، ۵۲۰ هزار کیلووات ساعت انرژی احصا و ۴۱ مورد برق غیرمجاز و ۱۱۰ متر کابل غیرمجاز در استان شناسایی و جمع آوری شد.

به گزارش کرد پرس، مسعود کرم زاده در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: بیست وپنجمین مانور طرح ملی مهتاب ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ با هدف شناسایی و کاهش تلفات شبکه، مقابله با برق غیرمجاز، کنترل مصارف و پایش وضعیت مشترکان در استان کردستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مانور با مشارکت ۷۶ اکیپ عملیاتی و ۱۰۷ نفر از نیروهای اجرایی و تخصصی انجام گرفت، افزود: ۲۹۰ مورد تست و بازرسی لوازم اندازه گیری متفرقه و ۳۴ مورد نصب فیوز محدودکننده نیز انجام شد.

مجری طرح مهتاب در کردستان ادامه داد: در بخش کنتورها و لوازم اندازه گیری، ۱۱۲ دستگاه کنتور برای مشترکان جدید نصب و ۸۰ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد؛ همچنین ۴۸ مورد هوشمندسازی مشترکان و ۲۶ مورد رفع دستکاری کنتور انجام گرفت.

وی افزود: در بخش مقابله با برق غیرمجاز و کنترل مصارف، ۴۱ مورد برق غیرمجاز و ۱۱۰ متر کابل غیرمجاز شناسایی و جمع آوری شد و ۱۶۵ مورد تست چاه و پمپاژ آب کشاورزی و ۱۳ دستگاه شمارشگر موقت نیز انجام گرفت.

مجری طرح مهتاب در کردستان با اشاره به اینکه در راستای شناسایی و اصلاح الگوی مصرف، ۱۷۶ مورد بدمصرفی شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام شد، بیان کرد: در این مانور ۱۷۳ مرکز تجاری، ۱۲ اداره و ۵۴ مرکز بین راهی نیز مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

کرم زاده با اشاره به پایش و کنترل مشترکان، گفت: وضعیت ۱۸۷ مشترک از طریق کنترل های سیستمی هایلو بررسی و ۲۹۰ مشترک نیز از طریق ارتباط آنلاین با کنتورهای هوشمند پایش و کنترل شدند.

وی از انجام ۱۹ مورد بازدید از مساجد و مراکز مذهبی خبر داد و افزود: در بخش روشنایی معابر نیز ۳۲ دستگاه چراغ روشنایی تعدیل شد.

مجری طرح مهتاب در کردستان گفت: در بخش وصول مطالبات نیز ۵۳۰ مورد وصول مطالبات با مبلغ بالا انجام شد.

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