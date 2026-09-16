کردپرس
صنایع پایین دستی در طرح های توسعه ای کردستان دیده شود
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۸:۲۱ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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صنایع پایین دستی در طرح های توسعه ای کردستان دیده شود

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت صنایع پایین دستی در توسعه صنعتی استان گفت: اجرای طرح های توسعه ای باید به گونه ای باشد که در ادامه به شکل گیری زنجیره کامل تولید و ایجاد اشتغال منجر شود.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه بررسی درخواست ۲ شرکت صنعتی برای سرمایه گذاری در حوزه های پتروشیمی و فولاد در سنندج، اظهار کرد: طرح هایی که از توجیه اقتصادی برخوردار بوده و بتوانند سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته باشند، باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود: وظیفه دستگاه های اجرایی فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای این طرح ها و رفع موانع پیش روی سرمایه گذاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان ادامه داد: با توجه به اختیارات تفویض شده به استاندار، در مواردی که موضوع در حیطه اختیارات استان باشد اقدامات لازم برای ورود سرمایه انجام می شود و در موارد خارج از اختیارات استان نیز موضوع از طریق مکاتبه با مرکز پیگیری خواهد شد.

ازهاری درباره تأمین زمین مورد نیاز طرح های پیشنهادی، گفت: نقاط مختلف باید از نظر کیفیت، مرغوبیت و شرایط زمین مورد بررسی میدانی قرار گیرد و مناسب ترین محل برای اجرای پروژه ها انتخاب شود.

وی بر تشکیل کمیته تخصصی برای پیگیری روند اجرای هر ۲ طرح تأکید کرد و افزود: این کمیته باید به صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کند تا در صورت بروز مشکل یا توقف در فرآیند اجرای طرح، موضوع در کوتاه ترین زمان بررسی و برای رفع آن اقدام شود.

معاون استاندار کردستان در پایان بر همکاری دستگاه های اجرایی و خدمات رسان استان تأکید کرد و گفت: همه دستگاه ها باید با نگاه حل مسئله، موانع پیش روی سرمایه گذاری و اجرای این پروژه ها را برطرف کنند.

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